Новооткрит ензим изяжда пластмасата

До 2050 г. в световния океан ще има толкова много отпадъци, колкотo и риба

През 2016 г. японски изследователи откриват на сметище първата естествено еволюирала бактерия - Ideonella sakaiensis 201 -F6, която яде пластмаса, съобщава в. “Гардиан”. Тя живее в японска буболечка, обитавала бунището.

За съжаление, бактерията не консумира пластмасата достатъчно бързо, за да разреши проблема с промишленото ѝ производство.

Затова екип от изследователи от университета в Портсмут в Англия и Националната лаборатория за възобновяеми източници на САЩ (NREL) започва да изследва бактерията. Целта им е да разберат как функционира. Учените манипулират структурата на ензима и по случайност успяват да подобрят свойството му да поглъща пластмаса от полиетилен терефталат (PET). Процесът се ускорява с около 20% и се осъществява пълното рециклиране на пластмасата.

PET e

най-масовият

вид пластмаса

Използва се за около 20% от световното производство на пластмасови продукти. Намира широко приложение в производството на бутилки за безалкохолни напитки. Материалът е лек, нечуплив и евтин за производство. Ключовата изходна суровина, използвана за производството му, е нефт. PET пластмасата е съставена от сложни полимери, които представляват дълги и повтарящи се вериги от молекули, неразтворими във вода. Именно силата на тези вериги прави пластмасата толкова трайна и отнема значителен период от време, за да се разгради по естествен път, обяснява “Гардиан”. Под различна форма PET може да се използва за производството на дрехи, а материята е известна като полиестер.

След като пластмасата се рециклира, тя трябва да бъде почистена, след това настъргана и изсушена, за да се получат PET люспи. Поради наличието на примеси в тях рециклирането им отново в пластмасови бутилки не е възможно и най-често те се използват за производството на полиестерни влакна.

Чрез новооткрития ензим обаче е възможно тази пластмаса да бъде разбита обратно на съставните ѝ частици и да бъде превърната в прозрачни пластмасови бутилки, съобщава “Гардиан”. В дългосрочен план откритието може драстично да намали необходимостта от производството на нова пластмаса, защото ензимът е подходящ не само при разграждането, а и при рециклирането ѝ.

Потреблението на пластмаса е огромно, а за съжаление, около половината от всички такива изделия се превръщат в отпадъци за по-малко от година. В световен план

около 1 милион

пластмасови

бутилки се

продават за

1 минута,

като само около 14% от тях успяват да бъдат рециклирани, съобщава “Гардиан”.

Пластмасата не е биоразградима и за разграждането ѝ са необходими около 400 г., а за момента само 9% от нея успява да бъде рециклирана, отбелязва “Индипендънт”.

Още по-обезпокоителен е фактът, че пластмасата никога не се разгражда напълно, а по-скоро се разпада на по-малки части - микропластици. По-голямата част от пластмасата се озовава в световния океан, като значително вреди на морския живот, а потенциално застрашава и човешкия.

Трудно е да се определи точно колко пластмаса има в световния океан поради микрочастиците и потъналото на дъното количество боклук. Според изследване от 2015 г. 99% от пластмасата не е в повърхностния слой на водната площ. Във връзка с това учените смятат, че в световния океан се намират около 150 милиона тона пластмаса, съобщава “Индипендънт”. В Тихия океан например има огромна купчина от боклук, която нараства по-бързо от очакваното и за момента е с размери, три пъти по-големи от тези на Франция. Лоши са и прогнозите за бъдещето, като според Си Ен Ен до 2050 г. в световния океан ще има толкова много отпадъци от пластмаса, колкото и риба. Има опасения, че

микропластиците

натрупват

токсични

химикали, които

може да

попаднат в

кръвообращението

на хората, предупреждава “Гардиан”.

Журналът Proceedings of the National Academy of Sciences публикува резултатите от изследването на новооткрития ензим, който яде пластмаса. Неговата структура е изследвана чрез диамантен светлинен източник, ползващ сноп от рентгенови лъчи, чиято мощност е с 10 млрд. пъти по-ярка от лъчите на слънцето, за да може да се изучи структурата на отделните атоми. Изследванията показват, че структурата на ензима наподобява тази на веществото, което

се развива

вследствие

на голямо

количество

бактерии

и разрушава китона, естествен полимер, който служи като покритие при растенията.

Според Макгиън - професор по биология в университета в Портсмут и един от водещите учени в изследването, откритието е голямо, защото показва, че

ензимът все

още не е

оптимизиран

Това означава,че свойствата му могат да бъдат допълнително подобрени чрез познатата до момента технология, с цел да се направи супербърз ензим.

Пример за еволюиране на ензимите са промишлените ензими, които са широко приложими в производството на перилни препарати и биогорива.

Учените са успели да направят огромен пробив, като само за няколко години бързината на промишлените ензими е подобрена с около 1000 пъти.

Макгиън разказва пред “Гардиан”, че предвижда същото темпо за равитие на ензима, който яде пластмаса. Една от възможностите за подобрение на ензима е

промяната му в

екстремофилна

бактерия, която

може да оцелее

при температура

70° С

- температурната точка, при която полиетилен терефталатът (PET) променя структурата си от стъкловидна към вискозна и се разгражда от 10 до 100 пъти по-бързо.

Ученият Оливър Джоунс, химик в университета RMIT в Мелбърн, Австралия, вижда голям потенциал за разрешаване на проблема с отпадъците в новия ензим, като за момента той е нетоксичен, биоразградим и може да бъде произведен в големи количества.

Проф. Адиса Азападжик от университета в Манчестър пък се съгласява, че ензимът може да бъде полезен, но за да е сигурно, че няма нежелани негативни ефекти от него, са необходими още изследвания и време.

От друга страна, в пластмасовата индустрия са вложени много средства, като приблизителната стойност за една година се равнява на 125 млрд. долара.

За 1 година се произвеждат близо 300 милиона тона пластмаса годишно, отбеляза Си Ен Ен.

Вредите от това се забелязват не само върху околната среда, а и върху дивата природа, като това въздейства негативно на близо 700 вида от животинския и морския свят, съобщава “Индипендънт”.

Пластмасови

частици се

намират в

организма на над

60% от всички

морски птици

и 100% от морските видове. Голяма част от компаниите масово разчитат на производството на пластмасови бутилки. Въпреки това част от тях осъзнават сериозността на проблема и се опитват да намалят вредата от трудно разградимата пластмаса, която ползват.

Макгиън разказва, че е много по-лесно за компаниите да произвеждат нова пластмаса, отколкото да се опитват да я рециклират. Но той смята, че все повече хора са заинтересувани да опазват природата от разрушителната на моменти човешка дейност. В отговор на това много компании мислят не само за производството, а и за ефективното рециклиране на продуктите.

Според “Гардиан”, процентите на рециклиране на PET бутилките варира значително в световен план, като например за САЩ процентът е 48%, за Япония и Индия – 90%.

Луис Едж, отговарящ за кампаниите, свързани с опазването на световния океан в “Грийнпийс”, обаче е на мнение, че наличието на един ензим не е достатъчно, за да разреши проблема с наследството от пластмасово замърсяване, което човечеството вече е създало.