САЩ официално откриха посолството си в Ерусалим в изпълнение на обещанието на президента Доналд Тръмп, който призна града за столица на Израел, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Днес откриваме посолството на САЩ в Ерусалим, Израел", заяви посланикът на САЩ в Израел Дейвид Фридман на церемонията по откриването, на която присъстваха израелски лидери и високопоставена делегация от Вашингтон.

Дъщерята и помощник на президента Тръмп Иванка Тръмп и американският финансов министър Стивън Мнучин откриха табелка с надписа на новото посолство на САЩ в Ерусалим, предаде ТАСС.

Самият Тръмп, който не присъства на церемонията, написа в Туитър, че днес е "прекрасен ден за Израел", предаде Франс прес.

Във видеопослание Тръмп увери, че САЩ остават напълно ангажирани в търсенето на трайно мирно споразумение между израелци и палестинци.

"Най-голямата ни надежда е надеждата за мир. САЩ остават напълно ангажирани да осигурят трайно мирно споразумение", каза Тръмп.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че "днес е вълнуващ ден за народа на Израел и държавата Израел".

На границата с ивицата Газа бяха убити най-малко 41 палестинци от израелска стрелба при поредния протест на границата с Израел, съобщи здравното министерство в Газа. Организацията за освобождение на Палестина обяви утре обща стачка "в памет на мъчениците" в ивицата Газа.

Палестинците искат Източен Ерусалим да е столица на тяхната бъдеща държава. Израел анексира източната част на града по време на войната от 1967 г. и смята целия Ерусалим за своя "вечна и неделима столица". Анексирането на Източен Ерусалим не е признато от международната общност.

Йордания и Египет осъдиха действията на Израел по границата с ивицата Газа, предаде ДПА.

Говорителят на йорданското правителство Мохамед Момани осъди използването "на прекомерна сила от Израел срещу беззащитния палестински народ" и определи станалото като престъпление.

Египет "категорично осъжда стрелбата на израелските окупационни сили по невъоръжени палестински цивилни", заяви египетското външно министерство.

Египет и Йордания са двете единствени арабски държави, които са сключили официални дипломатически отношения с Израел. Египет подписа мирен договор с Израел през 1979 г., а Йордания - през 1994 г.

Заместник-генералният секретар на Арабската лига Саид Абу Али съобщи, че организацията ще заседава извънредно в сряда, за да обсъди прехвърлянето на американското посолство от Тел Авив в Ерусалим, което генералният секретар на Арабската лига Ахмед Абул Гаит определи като "ясно нарушение на международното право", предаде Франс прес.

Заседанието ще се състои "по искане на Палестина за обсъждане на начините да се реагира на незаконното решение на САЩ", добави Абу Али.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu stands with U.S. Ambassador to Israel David Friedman during the dedication ceremony of the new U.S. embassy in Jerusalem, May 14, 2018. REUTERS/Ronen Zvulun