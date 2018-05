Концепция за Закон за социалните услуги ще бъде представена в края на месеца

13 юни - най-голямата GDPR дискусия след влизането в сила на новия регламент Заповядайте на 13 юни в НДК зала 3 на заключителното GDPR събитие - HOW CAN WE TURN GDPR “LEMONS” INTO LEMONADE? Събитието ще постави фокус върху телеком и комуналния сектор – едни от най-големите