20-тонна скала полетя към сгради в Австрия (Видео)

The priest will be back. Този надпис светеше на екраните след края на концерта на “Джудас Прийст” във втората вечер на фестивала Hilss Of Rock в Пловдив. Десетки хиляди фенове дойдоха на Гребната база под тепетата в събота, за да си вземат сбогом с легендарната хевиметъл група, която гостува в България за четвърти път.