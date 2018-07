Формулата на Дубай за икономически успех изглежда се износва

В шикозния жилищен район "Джумейра бийч резидънс" наемите на луксозните апартаменти са спаднали с около 15 % спрямо миналата година. Мнозина се опасяват, че това е сигнал, че формулата на богатото емирство за икономически успех започва да се износва.

От над две десетилетия Дубай просперира като един от най-интернационалните градове, привличайки хора и капитали от целия свят.

Преди девет години той трябваше да прибегне до спасителен план за 20 милиарда долара от богатото на петрол емирство Абу Даби, за да преодолее дългова криза, причинена от срива в цените на недвижимите имоти. Икономиката на Дубай бурно се възстанови и оттогава нарасна с една трета, подхранвана от външната търговия, туризма и статута на основен регионален център за бизнес услуги.

Сега обаче Дубай се сблъсква с друг тежък период.

Цените на жилищните недвижими имоти се понижиха с над 15 % от края на 2014 година и продължават да спадат. Фондовият пазар спадна с 13 % тази година, отбелязвайки най-лошото представяне в региона. Дубай е издал 4722 нови бизнес лиценза през второто тримесечие на 2018 година, което е понижение с 26 % спрямо същия период на 2016 година. Това бе година, когато лицензите отбелязаха максимум.

Тези спадове може би са временен резултат от икономическото забавяне в Залива, причинено от ниските цени на петрола. Други цифри обаче намекват, че традиционните двигатели за растежа на Дубай губят скорост, което може да означава дългосрочни загуби.

Увеличението на броя на пътниците, преминаващи през международното летище на Дубай, се е забавило до близо нулево ниво тази година след 15 години на силно увеличаване. Самолетите, които са в състояние да изминават все по-дълги разстояния, могат да отслабят доминацията на Дубай като транспортен възел, свързващ Азия и Европа.

Официални данни показват, че населението на Дубай продължава да нараства. То се е увеличило с 3,5 % до 3,08 милиона души през първата половина на 2018 година. По-голямата част от растежа през последните години обаче бе в нископлатените сектори на строителството и услугите, а не сред ръководните постове с по-високи възнаграждения.

"Може би времето, когато човек можеше да се премести в Дубай, за да натрупа богатство, отминава", посочва Хаснаин Малик, високопоставен служител на Exotix Capital, който работи в Дубай.

По думите му градът е все по-привлекателен за богаташи от цял свят, желаещи да се наслаждават на богатството си.

Не е ясно обаче дали транспортният сектор на Дубай и бизнес зоните могат да продължат да се разрастват достатъчно бързо, за да привличат (и задържат) броя чуждестранни висококвалифицирани служители, необходим, за да подкрепи търсенето на пазара на недвижими имоти, посочва Малик.

Структурни предизвикателства

Икономистите виждат малък риск от нова финансова криза след преструктурирането на дълга за милиарди долари. Направляваните от държавата компании на Дубай са по-слабо изложени на рискове, отколкото преди десетилетие.

Освен това основната икономика не се е забавила кой знае колко. Представители на Международния валутен фонд (МВФ) оценяват, че брутният вътрешен продукт (БВП) ще нарасне с над 3 % тази година.

"Емирството продължава да привлича компании и инвеститори като конкурентен център за устойчиво бизнес развитие", посочи департаментът за икономическо развитие на Дубай в изявление миналата седмица, допълвайки, че данните за лицензите показват "продължаващи инвестиции във всички жизненоважни икономически сектори".

През голяма част от тази година обаче растежът се дължи на силното увеличаване на държавните разходи, тъй като Дубай строи инфраструктурата за домакинството на световното търговско изложение Експо 2020. Бюджетът за 2018 година набъбна с 19,5 % спрямо 2017 година до рекордните 56,6 милиарда дирхама (15,4 милиарда долара). Правителството не може да продължи да надува разходите с тази скорост безкрайно дълго.

Джим Крейн, преподавател по енергетика в тексаския университет Райс и автор на книгата "City of Gold: Dubai and the Dream of Capitalism" ("Златният град: Дубай и мечтата на капитализма" - бел. прев.) посочва, че емирството е изправено пред структурни предизвикателства, включително пред все по-сурова геополитическа среда.

В миналото Дубай процъфтяваше, поддържайки сърдечни отношения с всяка страна в региона, приемайки търговия и инвестиции от всички тях.

Това вече е невъзможно. Миналата година Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и други скъсаха дипломатическите и транспортните си връзки с Катар, слагайки край на ролята на Дубай като център за бизнес с малката и свръх богата страна.

Стоките, които по-рано се транспортираха до Катар през Дубай, сега се предвижват през други страни като Оман или Индия. Международни компании използват европейските си или американски офиси, а не подразделенията си в Дубай, за да правят бизнес с Катар.

Междувременно САЩ и съюзниците им от Залива, включително ОАЕ, се опитват да задушат икономиката на Иран, ограничавайки финансовите й и търговски връзки. Подходът е по-агресивен от предишните опити на Вашингтон да изолира Иран, предприети преди няколко години, според дипломати от региона.

Това е важно, тъй като износът и реекспортът на ОАЕ към Иран, голяма част от които се извършват през Дубай, достигнаха общо 19,9 милиарда долара през 2017 година.

Главен изпълнителен директор на чуждестранна финансова компания в Дубай посочва, че емирството е изправено пред безпрецедентна конкуренция от съседни страни в надпреварата за капитали, тъй като ниските цени на петрола принудиха тези държави да развият секторите от икономиката си, които не са свързани с петрола. Фондовете за управление на капитали вече се прехвърлят от фондовия пазар на Дубай към борсата на Саудитска Арабия. През идните години могат да ги последват и преките инвестиции, отбелязва американската компания за услуги в петролния сектор McDermott. Фирмата прогнозира, че до средата на следващото десетилетие бизнесът бавно ще се прехвърли от дубайското пристанище Джебел Али към ново саудитско пристанище.

Дубай се опитва да укрепи конкурентната си позиция. През последните няколко месеца правителството заяви, че ще намали общинските такси, ще се откаже от някои авиационни такси, ще замрази цените на образованието и ще вземе и други стъпки в помощ на чуждестранни компании и граждани.

Реформата с евентуално най-далечни последствия бе обявена от правителството на ОАЕ, председателствано от управника на Дубай шейх Мохамед бин Рашид ал Мактум. То обеща да разреши 100-процентова чуждестранна собственост на някои компании, базирани от ОАЕ, спрямо сегашното ограничение за 49 %, както и да даде дългосрочни визи за пребиваване до 10 години на чуждестранни инвеститори и някои професионалисти.

Това може да направи чуждестранните инвестиции в Дубай по-атрактивни, помагайки на чужденците да планират дългосрочно пребиваване в емирството и насърчавайки ги да купуват домове.

Подробности за новата политика обаче не бяха оповестени и въвеждането й може да се окаже сложно.

"Свободните зони" в Дубай вече разрешават 100-процентова чуждестранна собственост. Те могат да пострадат, ако вече не разполагат с това изключително право, а мнозина граждани от ОАЕ правят пари като партньори в сянка на чуждестранни бизнесмени.

"До известна степен, икономиката се основава на това, че хората дават паспортите си под наем. Нарушаване на тази практика може да причини икономически проблеми за местното население", предупреждава финансовият директор.

/БТА/