Обама подкрепи 81 кандидата в 13 щата за изборите в САЩ през ноември

Бившият президент на САЩ Барак Обама изпълни своето обещание да използва политическото си влияние за междинните избори в страната тази година. Той подкрепи 81 кандидатури в 13 щата за изборите с ударение върху младостта и многообразието на кандидатите, предаде Асошиейтед прес.

В изявление Обама посочи, че изразява публична подкрепа за кандидати за губернатори и за Сената на САЩ, но и за щатските законодателни събрания. Сред тях са добре познати имена, но и новоизгряващи фигури, предаде БТА.

Обама подкрепи кандидатите на демократите за губернатор на Калифорния Гавин Нюсъм и на Джорджия Стейси Ейбрамс. Той застана и зад Диърдри Де Джиър - кандидатурата на демократите за щатски секретар на Айова и първи кандидат от афроамерикански произход за пост в управлението на този щат.

Бившата първа дама на САЩ Мишел Обама от своя страна се ангажира с неправителствената организация "Когато ние всички гласуваме" (When We All Vote), която има за цел да работи за регистриране на нови избиратели, отбелязва Асошиейтед прес.