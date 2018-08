Горещините в Южна Корея са взели 35 жертви

Поп звездите Ариана Гранде и Шон Мендес ще пеят на предстоящата церемония за видео музикалните награди на MTV, съобщи Контактмюзик. Гранде ще изпълни новата песен "God Is a Woman" от предстоящия си албум "Sweetener". Мендес ще се представи с хитовото си парче "In My Blood". Сред изпълнителите на шоуто се очаква да бъде и рапърът Лоджик.