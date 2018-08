На смъртно легло Арета Франклин си взе последно сбогом с близките си

Тя е първата жена, въведена в Залата на славата на рокендрола

Легендата на соул музиката Арета Франклин е на смъртно легло от няколко дни. В началото на тази седмица в дома си в Детройт певицата си взе последно сбогом с най-близките си роднини.

76-годишната Франклин се бори с рак на панкреаса от седем години. Последната ѝ публична изява бе през ноември миналата година. Тогава тя каза официално “сбогом” на музикалната сцена с идеята, че ще продължи работа само в студио.

През последните години заради здравословни проблеми на няколко пъти тя отмени планирани концерти в Америка. Близки до семейството разказват пред американски медии, че от няколко дни състоянието на Арета се е влошило драстично. Пред Radar Online снаха ѝ Синдия Франклин разказва, че изпълнителката не изглежда никак добре, говори тихо и почти не отваря очи.

“Така е от няколко месеца, ние сме постоянно около нея, но през последните дни нещата започнаха да излизат извън контрол, свали за много кратко време 6 кг и почти не се храни”, обяснява Синдия.

Родена на 25 март 1942 г. в Мемфис, Арета Франклин от много малка започва да пее в местния госпъл хор, който е ръководен от баща ѝ, пастора Си Ел Франклин. Освен малката Арета в хора се изявяват още двете ѝ сестри Каролин и Ерма.

На 12 години за първи

път става майка,

на 15 години ражда

второто си дете

– и двете момчета. Малко след това Джон Хамънд, който работи като търсач на нови таланти, вижда Арета в местната църква и веднага ѝ предлага да подпише договор с “Кълъмбия Рекърдс”. Без да се замисли, тя оставя двете си деца в Детройт и заминава за Ню Йорк, за да търси слава.

През 60-те години записва основно за този лейбъл, като в началото на кариерата ѝ има както възходи, така и падения. Честите ѝ дрязги с продуцентите ѝ в този период са заради натиска от тяхна страна тя да пее поп песни.

Много от музикалните критици са на мнение, че истинският талант на Арета е потънал сред сладникавите поп парчета, които издава. След поредния бурен скандал Франклин напуска “Кълъмбия” и подписва договор с “Атлантик Рекърдс”. Соул дивата е първият изпълнител в историята, който успява умело да съчетае в едно госпъл, ритъм енд блус, поп и рок. Първият ѝ албум с “Атлантик” става златен, а следващите години вещаят само успехи за певицата.

В края на 1979 г. тя приключва работа с “Атлантик рекърдс” и се подготвя да подпише нов договор с “Ариста рекърдс”. Но баща ѝ е прострелян два пъти, докато маскирани мъже се опитват да оберат дома му. След петгодишна кома през 1984 г. Си Ел Франклин умира.

Въпреки семейните драми Арета е на върха. Записва песни, които се превръщат в хитове, играе в киното, а една от знаковите ѝ роли е на сервитьорка в комедийния музикален филм “Блус Брадърс”. Годината е 1986-а, когато печели първите две

награди “Грами” от

общо 18-те, които

има в колекцията си

През същата година Арета се появява на корицата на списание “Тайм”. В този период на музикалния пазар излизат два от най-добрите ѝ албума - Live at Fillmore West и Amazing Grace. Франклин се превръща в лице на черна Америка, която започва да осъзнава своята сила в годините на борбата за граждански права.

Благодарение на песни като Respect, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman и Think за много кратко време тя успява да получи титлата Кралицата на соула. До последно Арета оставя вярна на “Ариста Рекърдс” и продуцента Клайв Дейвис, с когото създават едни от най-знаковите албуми и песни в музикалната история.

Арета има общо четири деца. На 12 години се запознава с Доналд Бърк и забременява от него. На 28 януари 1955 г. се ражда първият ѝ син – Кларънс. След това се разделя с Доналд и се влюбва в Едуард Джордан, от когото на 14-годишна възраст ражда и втория си син – Едуард. И двете ѝ деца носят нейната фамилия.

Въпреки че баща ѝ е против, на 19 години Арета се омъжва за Тед Уайт.

След няколко години

на домашно насилие

тя взема решението да подаде молба за развод в края на 1968 г.

На 11 април 1978 г. се омъжва за Глин Турман, който има три деца от предишния си брак. През 1982 г. двамата се развеждат и Арета се връща в Мичиган. Дълги години тя остава без мъж до себе си. Последната ѝ връзка е с Уилям Уилкерсън. Двамата дори планират да сключат брак, но в последния момент се отказват, защото не се чувствали готови за тази решителна стъпка.

Години наред Арета Франклин

води непрекъсната

борба с

наднорменото тегло

След като преживява автомобилна катострофа през 1974 г., тя качва драстично 19 кг. Следват години, през които ту сваля, ту качва килограми и това оказва влияние на здравето ѝ. През 1994 г. в интервю пред Опра Унфри признава, че заради страстта си към тютюнопушенето и алкохола има проблеми с гласните струни. Разказва, че е имала периоди, в които не е успявала да изпее нито тон.

След като се отказва от тези пороци, теглото ѝ се покачва стремглаво нагоре. През 2010 г. отменя редица концерти, след което се подлага на операция за премахване на стар тумор. По-късно става ясно, че страда от рак на панкреаса.

“Ролинг Стоун” я определя за най-великата певица на всички времен

Има страх от летене със самолет, затова отказва участия в Европа.Кръстница е на Уитни Хюстън.След музиката, нейната най-голяма страст е да прекарва часове в кухнята.През 2005 г. получи Медала на свободата - най-високото американско гражданско отличие.Списание “Ролинг Стоун” я определя за най-великата певица на всички времена.Арета Франклин е първата жена, въведена в Залата на славата на рокендрола.Нейни албуми са продадени в над 75 милиона копия.