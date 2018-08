Шофьор загина при тежка катастрофа по пътя Русе-Бяла

Лиъм Пейн от разпадналата се група "Уан дайрекшън" издаде дебютния си миниалбум, съобщи Прес асосиейшън. Албумът "First Time" се състои от четири песни. Една от тях - "Slow", е посветена на раздялата му с Шерил Кроу. В титулната песен участва рапърът Френч Монтана. Другите две парчета са "Home With You" и "Depend On It", разказва БТА.