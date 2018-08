Нено Димов: Пречиствателната станция в Златни пясъци работи в нормален режим

Корейската момчешка група "Би Ти Ес" подобри рекорда на Тейлър Суифт за най-гледано видео за 24 часа с "Idol", съобщи Контактмюзик. Видеоклипът към песента "Idol" е гледан повече от 45 милиона пъти в Ютюб. Това е поне с 2 милиона повече от "Look What you Made Me Do" на досегашната рекордьорка Тейлър Суифт, предаде БТА.