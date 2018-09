Либийското правителство обяви извънредно положение в Триполи

Фамилията Кардашиян е по-известна от тази на Тръмп в Америка благодарение на риалити предаването “Невероятното семейство Кардашиян” (Keep it up With Kardashian). В него се показва всекидневието на пет красиви, разглезени и богати сестри - Ким, Кортни, Клоуи, Кендал и Кайли, и майка им Крис. Шоуто улавя лични и скандални моменти като изневери,