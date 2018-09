Google навършва 20 години

Преди 20 години, на 4 септември 1998 година, в градчето Менло Парк, Калифорния, е регистрирана компанията Google. В момента тя е сред най-големите американски корпорации и се занимава с интернет търсене, реклама, производство на софтуер и хардуер, пише ТАСС, цитиран от БТА.

Историята

През 1995 година докторантите на Станфордския университет американецът Лари Пейдж и роденият в СССР Сергей Брин по време на работата по дисертацията си проявяват интерес към математическите свойства на "Световната мрежа" (World Wide Web, WWW). Скоро те решават да създадат по-удобен механизъм за търсене в интернет и разработват собствен алгоритъм за подреждане на страниците. През август 1996 година новата им система за търсене започва работа в мрежата с адрес google.stanford.edu. Като име за търсачката програмистите използват леко изменено изписване на числото "гугол", обозначаващо единица със 100 нули (googol на анлг. език), за да покажат хипотетично възможният брой на страниците в интернет.

На 15 септември 1997 година, изоставяйки докторантурата, Пейдж и Брин регистрират за системата си отделен домейн, а на 4 септември 1998 година в Калифорния основават компанията Google.

Google не е първата интернет търсачка. При създаването й вече съществуват AltaVista, Yahoo! и други, но Google се отличава с по-доброто качество на търсенето и семплата, ненатоварена с реклами, начална страница.

До 2003 година Google става най-популярната търсачка на световния пазар, изпреварвайки Yahoo!. В момента компанията на практика е световен монополист при търсенето в интернет, с изключение на Русия, където се конкурира с местната Яндекс, и Китай, където основният пазарен дял е зает от Baidu.

През 2004 година Google за първи път пусна свои акции на борсата и постепенно започна да разширява сферата на дейността си. През същата година компанията отвори за достъп по покана пощенската услуга Gmail, на следващата година бе пусната картографската услуга Google Maps, започна работата по електронния преводач Google Translate и бе купен сайтът за публикуване на видеозаписи YouTube, който вече е сред най-посещаваните в света.

През 2008 година компанията задейства първата версия на собствения си интернет браузър Google Chrome и операционната система за смартфони Android. (По данни на консултанстката компания IDC устройствата, работещи с Android, през първото тримесечие на 2017 година са заемали 85 % от световния пазар на смартфони). От 2010 година в партньорство с различни големи производители Google пуска на пазара смартфони и таблети под марката Google Nexus, а от 2016 година - Pixel.

Не всички проекти на Google обаче са успешни. Например, пуснатата през 2011 година социална мрежа Google+, така и не успя да стане конкуренция на Facebook. Системата за микроблогове Jaiku, която концернът купи през 2007 година, пък бе закрита през 2012 година, тъй като не успя да отнеме значителен пазарен дял от сходната услуга Twitter.

От 2010 година Google вече не се ограничава в сферата на компютърните и интернет технологии и се насочи към разработването на безпилотни автомобили. Тя придоби и компанията Calico, занимаваща се със изследвания в областта на дълголетието и забавянето на стареенето.

На 10 август 2015 година бе обявено, че Google Inc. вече няма да бъде главната компания, а ще се ограничи с интернет проекти в състава на нов холдинг - Alphabet Inc. Преструктурирането на Google в Alphabet бе завършено на 2 октомври 2015 година. Акциите на Google бяха преобразувани в акции на Alphabet, а самата компания промени организационната си форма, ставайки дружество с ограничена отговорност (LLC). В момента Google LLC е 100 % дъщерно дружество на Alphabet Inc.

Ръководство

След преструктурирането ръководството на Google Inc. зае постове в Alphabet. Главен изпълнителен директор на Alphabet Inc. е Лари Пейдж, а президент - Сергей Брин. Постът председател на съвета на директорите от 2018 година заема Джон Хенеси. Генерален директор на Google от август 2015 година е Сундар Пичай, който бе сред ръководителите на разработването на браузъра Google Chrome.