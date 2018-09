Калоян Паргов ще участва в международна конференция на "Милениум клуб България" в Лондон

Лидерът на БСП - София Калоян Паргов ще участва в международната конференция "От комунизъм към капитализъм: Има ли край на прехода в Източна Европа?", организирана от "Милениум клуб България" в Лондон. Форумът е част от кампанията на сдружението на младите българи в чужбина, родени след 1981 г. "Краят на прехода". Калоян Паргов заминава за английската столица в петък, а конференцията ще се проведе на 9 септември, неделя, от 10,00 часа, британско време (12,00 часа, българско) в Oxford and Cambridge Club в Лондон. Това съобщиха от пресцентъра на БСП - София.

Лидерът на столичните социалисти ще изнесе доклад по време на конференцията, в който ще направи преглед на политическото и икономическото състояние на България по време на прехода. Освен това, на форума в Лондон Калоян Паргов ще представи и философията на "Визия за България" на БСП.

В конференцията ще участват български и международни академици от реномирани университети (London School of Economics and Political Science, Keele University, University College London, University of Oxford и др.), икономически експерти и политици. Сред участниците ще бъде и княз Кирил Сакскобургготски.

По време на визитата си в английската столица, лидерът на социалистите от София ще има редица срещи с българи, част от "Милениум клуб", на които ще обсъди различните възможности те да бъдат полезни на България с експертизата и опита си.