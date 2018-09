Кой е Бърт Рейнолдс?

Бърт Рейнолдс е американски актьор, режисьор и продуцент, носител е на награди „Еми“, „Сателит“ и два „Златни глобуса“. Номиниран е за „Оскар“ и награда на „БАФТА“. От 1978 г. има звезда на Холивудската алея на славата.

Роден е на 11 февруари 1936 г. в Уейкрос. Баща му е полицай. Бърт учи във Florida State University с футболна стипендия. Взет е да играе в Baltimore Colts, но получава тежка контузия, с която спортната му кариера приключва. Добрата визия обаче му осигурява участия в телевизията.

През 1963 г. Бърт Рейнолдс се жени за Джуди Карн, но две години по-късно се развеждат. През 1988 г. актьорът се жени за Лони Андерсън, от която има едно дете. Развеждат се през 1995 г.

От 1959 до 1961 г. Бърт се снима в телевизионни продукции. До началото на 70-те Рейнолдс така и не успява да пробие в киното, въпреки че има роли в десетина филма. Това не му пречи обаче да се превърне в секссимвол на 70-те години.

В началото на 70-те Рейнолдс започва да се снима сериозно в киното. През 1972 г. участва в "Deliverence" на Джон Бурман с Джон Войт, през 1974 г. излиза "Свободна игра" на Робърт Олдрич, а година по-късно премиера има и "Lucky Lady" с Джийн Хекман и Лайза Минели. През 1977 г. излиза "Smokey and the Bandit", а три години по-късно премиера има и продължението на филма.

В началото на 80-те Рейнолдс си партнира с Доли Партън в "The Best Little Whorehouse in Texas", а през 1984 г. премиера има "Градска жега" с Клинт Истууд. Междувременно американецът продължава успешната си телевизионна кариера.

До края на 80-те Бърт се снима в "Switching Channels" с Катлийн Търнър и Кристофър Рийв и други по-слаби филми. 90-те не започват добре за актьора, а кариерата му малко по малко се измества към периферията. Но Рейнолдс успява да се задържи на повърхността със "Citizen Ruth" (1996) и "Стриптийз" (1996) с Деми Мур. През 1997 г. се снима в "Мистър Бийн" с Роуън Аткинсън. До края на 90-те излиза "Буги нощи" (1997) на Пол Томас Андерсон с Джулиан Мур, Хедър Греъм, Марк Уолбърг и др. За изпълнението си Бърт Рейнолдс е номиниран за "Оскар".

През 2005 г. по кината се появява новата версия на "Свободна игра" с Адам Сандлър и Крис Рок, а до края на 2010 г. Рейнолдс участва в повече от десет филма, които въпреки че не са особено сполучливи в бокс офиса, поддържат кариерата на актьора.

По време на снимките на "Буги нощи" Рейнолдс и режисьорът Андерсън са в прекрасни отношения, снимките вървят по план. Въпреки това актьорът намразва филма, в момента в който снимките приключват и уволнява агента си. Разбира се, не е очаквал, че филмът ще бъде приет изключително добре и той ще бъде номиниран за "Оскар".