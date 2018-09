Актрисата и певица Оливия Нютън-Джон се лекува от рак за трети път, като втория е премълчала за заболяването си, съобщи Контактмюзик.

Миналата година Оливия Нютън-Джон отмени турнето си и обясни, че трябва да се лекува от рак. За първи път тя се разболя от рак на гърдата преди 26 години. Почитателите й мислеха, че тя се бори с тежката болест за втори път, но сега Оливия Нютън-Джон разкри пред австралийско радио, че преди пет години болестта пак се е завърнала с разсейка в рамото, предава БТА.

Оливия Нютън-Джон се е подложила на лъчетерапия за новия тумор в основата на гръбнака. Въпреки медицинските си проблеми, тя каза, че не се оставя на черногледството, защото осъзнава, че е "много привилегирован човек". "Живея на това красиво място. Имам прекрасен съпруг. Притежавам всички животни, които обожавам. Имам невероятна кариера. Наистина няма от какво да се оплаквам" - каза 69-годишната звезда.

Родената във Великобритания и израснала в Австралия певица започва своята кариера с поп хитове, като "If Not for You" и "I Honestly Love You". Световна популярност й донася участието в мюзикъла "Брилянтин", в който играе ролята на Санди през 1978 г.