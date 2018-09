Пипнаха пияна шофьорка, бръмчала с 1,33 промила в Горна Оряховица

Робърт Редфорд се сбогува с 50-годишната си актьорска кариера, представяйки филма си "Старецът и пистолетът" ("The Old Man and the Gun") на кинофестивала в Торонто, предаде Ройтерс. Легендарният холивудски актьор и режисьор каза на пресконференцията, че това е "прекрасен филм за сбогом", предаде БТА.