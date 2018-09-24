29-годишен мъж от търновско село е прегазеният пешеходец във Велико Търново24.09.2018 15:26; Дима Максимова
29-годишен мъж от горнооряховското с. Върбица е убитият на ул. Опълченска" във В. Търново пешеходец, съобщи полицията. Произшествието е станало снощи около 22,00 ч.
Шофьор с лек автомобил помел пешеходеца в тъмнината на изхода на града към Русе. После избягал от местопроизшествието. В последствие полицията установила автомобила и се оказало, че зад волата е бил 62-годишен великотърновец. Пробата му за алкохол показала 0.45 промила. Той е задържан за 24 часа.
До следобедните часове в понеделник пометеният на пътното платно мъж не бе идентифициран.
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29-годишен мъж от търновско село е прегазеният пешеходец във Велико Търново