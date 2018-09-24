29-годишен мъж от търновско село е прегазеният пешеходец във Велико Търново

https://www.24chasa.bg/novini/article/7070072 www.24chasa.bg 24.09.2018 15:26; Дима Максимова     
Улица "Опълченска" във Велико Търново Снимка: Google street view

29-годишен мъж от горнооряховското с. Върбица е убитият на ул. Опълченска" във В. Търново пешеходец, съобщи полицията. Произшествието е станало снощи около 22,00 ч.

Шофьор с лек автомобил помел пешеходеца в тъмнината на изхода на града към Русе. После избягал от местопроизшествието. В последствие полицията установила автомобила и се оказало, че зад волата е бил 62-годишен великотърновец. Пробата му за алкохол показала 0.45 промила. Той е задържан за 24 часа.

До следобедните часове в понеделник пометеният на пътното платно мъж не бе идентифициран.

Още:

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Крими

29-годишен мъж от търновско село е прегазеният пешеходец във Велико Търново

29-годишен мъж от горнооряховското с. Върбица е убитият на ул. Опълченска" във В. Търново пешеходец, съобщи полицията. Произшествието е станало снощи около 22,00 ч.

Мъж загина при катастрофа между две търговищки села, пострадала е жена

Мъж е загинал при катастрофа край Търговище днес. Пътният инцидент, при които има и още един пострадал, е станал около 8 часа между селата Голямо Соколово и Бистра,

Апаш ограбил магазин в Лом

Неизвестен апаш ограбил магазин в Лом. Взломната кражба станала за времето от 22 часа на 22 -ри до 6 и 40 часа на 23 септември. Крадецът счупил входната алуминиева врата и нахлул в магазина,

Шофьор уби пешеходец във Велико Търново и избяга, пробата за алкохол - 0.45 промила

Пешеходец е бил блъснат неделя вечерта на входа на Велико Търново откъм Русе в началото на ул.  Опълченска", съобщиха от ОДМВР в града. Сигнал за случая е получен в 22,10 ч.

Мнения

Последно от ЗДРАВЕ

Последно от

Още от Крими

Адвокатът, сочен за организатор на обира в Роженския манастир, остава в ареста

Адвокат Стефан Матеев, сочен от разследващите като организатор на обира в Роженския манастир, остава в ареста. Това решиха пловдивските магистрати, съобщи Нова тв.

Задигнаха 20 000 лева от магазин на голяма търговска верига

Около 20 000 лева са откраднати от магазин на голяма търговска верига в Асеновград в събота. От МВР уточниха за NOVA, че няма насилие над персонала, няма и следи от разбиване.

Агенция „Митници” иска удължаване срока на затваряне на предприятията в Карнобат (Видео)

Агенция "Митници" иска удължаване на срока на затворените предприятия. Това стана ясно от думите на зам.-директора Юлиан Мирков, който изложи становището на митниците по казуса с данъчните складове в

Меле в ромската махала на Кричим

Масов бой е станал в ромския квартал "Крайречен" на Кричим на 21 срещу 22 септември късно вечерта. Това става ясно от пост във фейсбук на кмета Атанас Калчев.

Двама от вандалите в Роженския манастир остават в ареста, непълнолетните - в детска педагогическа стая

Двама от задържаните за обира на Роженския манастир остават в ареста, реши съдът в Пловдив. Това са 44-годишният адвокат Стефан Матеев и 21-годишният обвиняем,

Последно от

Последно от

Актуално от ЗДРАВЕ

Диетата Медифаст сваля 3 кг за седмица без гладуване

Американски здравни експерти се заеха със задачата да изследват диети и тяхната полезност и ефикасност.  Параметрите, по които са оценявани различните режими на хранене, са леснота на спазване,

Есента и зимата най-подходящи за лечението на акне и зачервено лице

В края на лятото и с усещането на по-хладния въздух навън идва най-подходящият момент да се обърне по-сериозно внимание на най-големия орган на тялото ни – кожата.

Полезно е да се изпускат газове

Дори е лечебно да се вдишват(!) Няма смисъл да отричате - вие изпускате газове. Всеки изпуска и това е нещо хубаво. То не само е нормално, но е и здравословно.

Професор: Президентът на Виетнам е починал от рядък вид рак на кръвта

Причината за смъртта на виетнамския президент Чан Дай Куанг, починал вчера на 61 години, е рядък вид рак на кръвта с вирусен произход, съобщи професор Фам Зя Кхай,

Диетата Спарк Солюшън помага на метаболизма

Американски здравни експерти се заеха със задачата да изследват диети и тяхната полезност и ефикасност. Параметрите, по които са оценявани различните режими на хранене, са: леснота на спазване,

Содата за хляб като лекарство

Ако се оригнете до 2-3 минути след като сте пили сода за хляб, ето какво означава това: Содата за хляб (натриев бикарбонат) се синтезира от панкреаса,

Последно от

Последно от

Изложба събра 11 наши открития

Единадесет от най-големите родни изобретения са показани в изложбата на националния политехнически музей в палата 10 на пловдивския панаир. В нея са представени откривателят на лактобацилус

Всяка десета фирма у нас търси персонал

Всяка десета фирма у нас търси персонал. Според последното проучване на пазара на труда до края на годината 10% от компаниите в България ще наемат нови служители,

Агитираха Томислав Дончев да вземе багер за Габрово (снимки)

Индийци се интересуват от концесията на софийското летище Багер, който прави всичко - копае, отводнява, разбива с чук, впечатли вицепремиера Томислав Дончев на техническия панаир в Пловдив.

Китайски компании впечатлиха европейците с високите си технологии

Китайски компании впечатлиха европейците на изложенията в Германия и Черна гора с иновативните си продукти и услуги, предава bulgarian.cri.cn. „Китай води в трансформацията от последовател към лидер

Високоскоростната връзка между Шънджън и Хонконг бе официално открита в неделя

В неделя бе открит хонконгския участък на експресната железопътна линия Гуанджоу-Шънджън-Хонконг. От шънджънската гара Футиен до хонконгската Западен Коулун с високоскоростния влак вече се стига за

Задължително! Новите водомери с дистанционно отчитане

Ще спират водата на крадци и ще им начисляват сметки за една година назад При смяната на водомери гражданите трябва задължително да поставят такива с дистанционно отчитане.

Избрано от Google

Четено
Всичко от деня
Днес | Вчера

Последни новини

Последно от

24 часа TV

Последно от

Последно от

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Софиянец изхвърли книги до кофи за боклук и предизвика възмущението на потребителите в социалните мрежи. Вместо да ги запази и съхрани столичанинът явно е решил да освободи място за нещо по важно в жилището си от художествените

Навряха ми маркуч в за*ника! Скандалната изповед направи известната разложка кримка Сергей Шопов, по прякор Тони Измамата, пред шокираните погледи на магистратите от Софийския апелативен съд, видя "България Днес". Кримигероят от гърменското село Дъбница отдавна е напълнил полицейските сводки в района на Гоце Делчев и Разлог с палитра от

Фолклегендата Руси Русев стана учител! Изпълнителят на вселенския хит "На бургаската гара" преподава на деца в училище "Христо Ботев" в бургаския кв. Долно Езерово. "Започнах втора учебна година като вокален педагог. Музикалната ми кариера продължава - имам участия и концерти, опитват се да правя нови песни, но и искам да уча деца.

Първа страница

© 2012 Всички права запазени 24 Часа - Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.