29-годишен мъж от търновско село е прегазеният пешеходец във Велико Търново

29-годишен мъж от горнооряховското с. Върбица е убитият на ул. Опълченска" във В. Търново пешеходец, съобщи полицията. Произшествието е станало снощи около 22,00 ч.

Шофьор с лек автомобил помел пешеходеца в тъмнината на изхода на града към Русе. После избягал от местопроизшествието. В последствие полицията установила автомобила и се оказало, че зад волата е бил 62-годишен великотърновец. Пробата му за алкохол показала 0.45 промила. Той е задържан за 24 часа.

До следобедните часове в понеделник пометеният на пътното платно мъж не бе идентифициран.