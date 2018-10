Висше образование в Холандия – презентация на Radboud University

Radboud University – водещ университет в Холандия, ще проведе презентация в София, за да представи своите бакалавърски и магистърски програми на английски език. Събитието ще се състои на 11 октомври от 18:30 ч. в х-л „Маринела“ /бивш „Кемпински“/ .

С професори като нобеловия лауреат по физика от 2010 г. Андре Гейм и с бележити възпитаници, между които четирима министър-председатели, днес Radboud University е сред най-предпочитаните институции за висше образование в Холандия.

Фактите:

• През 2018 Radboud University е обявен за втория най-добър многопрофилен университет в Холандия (Elsevier Magazine).

• Според класацията Beste Studies на Elsevier Magazine, 8 от магистърските програми на университета, сред които 5 на английски език, са признати като най-добри в съответната област.

• Radboud University е определен за втори „най-добър традиционен университет“ в класацията Keuzegids Universiteiten 2018.

Radboud University предлага следните бакалавърски програми на английски език:

• Arts and Culture Studies

• English Language and Culture

• American Studies

• International Business Communication

• Biology

• Chemistry

• Computing Science

• Molecular Life Sciences

• Artificial Intelligence

• Psychology

• Business Administration

• Economics and Business Economics

• Philosophy, Politics and Society

• Comparative European History

Магистърските програми на английски език са над 25 и покриват широк периметър от научни сфери: Behavioural and Social Sciences, Business and Economics, Humanities, ICT, Language and Communication, Law, Medical Sciences, Geography, Planning and Environment, Public Administration and Political Science, Religion and Philosophy и Science.

Таксите в холандските университети са регулирани от държавата и за учебната 2019/2020 г. няма да надвишават 2078 евро.

Входът за събитието е свободен! Допълнителна информация и възможност за регистрация ще откриете ТУК.