Българска PR агенция е сред най-добрите работни места в света в сферата на пиара за 2018 г.

SiteMedia Consultancy е единствената източноевропейска агенция, отличена в тазгодишното издание на PR News - една от най-авторитетните световни медии за комуникации в света

Българската PR агенция SiteMedia Consultancy е в списъка на най-добрите работни места в сферата на пиара за 2018 г. Тя е отличена от PR News - една от най-авторитетните световни медии за комуникации, която традиционно класира компании и организации.

В този списък SiteMedia Consultancy е единствен представител на Източна Европа и същевременно е най-младата комуникационна агенция, получила престижното звание. PR News оценява агенциите и компаниите за креативна атмосфера, възможности за развитие, нестандартни работни решения, цялостно отношение към работния процес и други постижения в областта на развитието на работодателска марка (Employer Branding). Сред отличените са както глобални агенции като FleishmanHillard, Havas и Hill+Knowlton, така и организации с отлични комуникационни постижения като HP Inc., The Heritage Foundation, The United Nation Foundations и други.

„Огромна чест е за нас да получим подобно признание, което е поредното доказателство, че пиар пазарът у нас е на световно ниво и името на България се чува на всички комуникационни форуми по всички континенти. За пореден път българска агенция печели награда на световно ниво и това е признание както за цялостното развитие на българската PR общност, така и за нивото на услугите в областта на развитието на работодателска марка, които се предлагат у нас“, казва Ружа Загорска, управляващ партньор на SiteMedia Consultancy.

Церемонията по връчване на наградите ще се състои на 28 ноември 2018 г. в Ню Йорк.