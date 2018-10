САЩ обявиха санкции срещу иранска мрежа, подкрепяща набирането на деца войници

Министерството на финансите на САЩ наложи днес санкции срещу 20 компании и банкови структури, за които се предполага, че оказват финансова подкрепа на иранските милиции "Басидж". Твърди се, че те набират и обучават деца войници за елитния Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), съобщиха Ройтерс и ТАСС.

Мрежата "Боняд Таавон Басидж" осигурява финансова инфраструктура за милициите "Басидж", според министерството.

"Тази широка мрежа осигурява финансова инфраструктура за усилията на "Басидж" да набира, обучава и индокринира деца войници, които са принуждавани да влизат в битка под ръководството на КГИР", заявява американският министър на финансите Стивън Мнучин, предава БТА.

Санкциите обхващат банка Мелат (Bank Mellat), банка Мехр ектесад (Mehr Eqtesad), Мехр ектесад ирейниън инвестмънт (Mehr Eqtesad Iranian Investment Co) и още пет инвестиционни компании. Те засягат също Иран трактър манюфекчъринг (Iran Tractor Manufacturing Co) - най-големия производител на трактори в Близкия изток, както и Мобаракех стийл (Mobarakeh Steel Co) - най-големия производител на стомана в региона на Близкия изток и Северна Африка.