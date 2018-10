Престижно обучение по икономика и право в Tilburg University, Холандия

Tilburg University е един от водещите университети в Холандия, доказан лидер в обучението по икономика, бизнес науки и право. От 22 до 24 октомври представители на учебното заведение ще гостуват в България, за да се срещнат с кандидат-студенти, които се интересуват от възможностите за обучение на английски език в Холандия. Събитието е организирано от агенция за образование „Скай Лайнс“ и ще се проведе в три поредни дни:

- Варна – 22 октомври, 18:30 ч., х-л „Голдън Тюлип“

- София – 23 октомври, 18:30 ч., х-л „Маринела“ (бивш „Кемпински“)

- Пловдив – 24 октомври, 18:30 ч., х-л „Тримонциум“

БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ

Фактите:

- Холандското издание „Elsevier“ нарежда Тilburg University на второ място сред специализираните университети и на трето в генералната класация на холандските висши учебни заведения.

- Според престижната класация Times Higher Education, той е на 4-то място в Европа и на 21-во място в света в обучението по икономика и бизнес, редом до университети като Harvard и Stanford в САЩ, Oxford и Cambridge в Англия. Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) е най-доброто холандско училище в тази дисциплина.

- Social Science Research Network му отрежда почетното 1-во място сред 750 училища в областта на правото.

За учебната 2018/2019 година Tilburg University предлага следните бакалавърски програми на английски език: Economics; Econometrics and Operations Research, Global Law; Data Science; Cognitive Science and Artificial Intelligence; Public Governance; International Business Administration; Liberal Arts and Sciences; Global Management of Social Issues; Psychology; International Sociology; Human Resource Studies,Online Culture: Art, Media and Society;

От септември 2019 г. стартират и две нови бакалавърски програми: Entrepreneurship and Business Design и New Media Design.

На магистърско ниво можете да избирате сред близо 50 специалности в следните области: икономика и мениджмънт, право и публична администрация, социални и поведенчески науки, комуникации, обработка на данни.

Таксата за обучение за учебната 2018/2019 г. е EUR 2078.

Присъствието на събитията е безплатно, а взъможност за регистрация ще откриете тук.