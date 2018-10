Муковисцидоза погуби сина на Златко Баретата - Алекс, приятели се прощават с него

View this post on Instagram

Казват , че домът е човек. Моят дом се разруши. Но, за шест години аз бях облагодетелствана да бъда до Теб. Моят храм! Ти беше, и ще останеш- любовта, усмивката, съзнанието, страха, тъгата, упората, живота ми! Помогна ми да израстна! Да се науча да бъда добра и справедлива, какъвто СИ самия ти! Няма думи, които ясно изразяват чувствата, които изпитвам към теб! Нито пясъкът, нито водата, нито въздухът могат да се сравнят с големината на нашата Обич. Обичахме се през всяка усмивка, също толкова силно както и през всяка сълза. Така и сега, Алекс, ще минем и през това, защото ти си най-силният човек, когото някога познавах, а аз се научих да бъда такава зариди теб! Смъртта може да ни е разделила сега, но в сърцето ми ти ще си жив вечно! Ти ме наричаше своя ангел, а сега ти ще бдиш над мен! Обичах те преди, обичам те сега и ще те обичам завинаги !! От земята до небето и обратно на зиг-заг!