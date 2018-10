Ердоган: Истанбул е най-голямата марка на Турция, затова и летището ще се нарича така

Рита Ора оповести, че тръгва на световно турне следващата година, за да промотира предстоящия си албум "Phoenix", съобщи Контактмюзик. Новият й диск ще излезе на 23 ноември, предаде БТА. "Много съм щастлива, че отново тръгвам на турне - каза изпълнителката на хита "Let You Love Me". - Нищо не ми доставя по-голяма радост от изпълненията пред