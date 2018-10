Cannes Lions отново в България, събира успешни жени от цял свят

Специалисти от българската и световната

комуникационна индустрия ще се срещнат

в София в рамките на програмата SEE IT BE IT

За втори път най-големият и значим рекламен фестивал в света Cannes Lions ще гостува в България по покана на творческия директор на Noble Graphics – Мария Милушева. Поводът е специалното българско издание на програмата SEE IT BE IT, създадена в отговор на дисбаланса между мъже и жени на ръководни позиции в индустрията.

На 4 ноември 2018 г. специалисти в рекламната и маркетинговата индустрия от цял свят, както и представители на фестивала Cannes Lions, ще се срещнат с българската публика. Целта на събитието е да даде видимост и признание за успехите на жените, както и да подпомогне професионалното им развитие.

Лекторите ще споделят с аудиторията опита си, ще разкажат личните си преживявания, които са им помогнали да се преборят със собствените си страхове и ограничения, както и с предизвикателствата, които стоят пред всяка жена с желание за успешна кариера.

Теми на събитието ще са силата на идеите, важността на различните гледни точки, новите лидерски стилове, грижата за себе си, развитието на комуникациите и как личният живот и семейството влияят на кариерата на различните полове по различен начин.

Инициативата SEE IT BE IT Bulgaria се състои от лекционен семинар и серия от тематични срещи с успешни жени, които ще се проведат в месеците преди и след събитието.

През 2017 г. SEE IT BE IT напусна за първи път границите на Кан, за да организира заедно с Noble Graphics среща, на която специалисти на водещи позиции в рекламната и маркетинговата индустрия от Великобритания, Белгия, Пакистан, Румъния, Австралия и България споделиха виждания за жените в бизнеса и развитието на рекламната индустрия.