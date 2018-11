Осъдиха българин на затвор за графитите му в миланското метро (Снимки)

Заедно с още двама световноизвестни вандали има хиляди последователи в социалните мрежи

Графитъри със световна слава в обезобразяването на влакове и вагони и с хиляди последователи в социалните мрежи получиха осъдителни присъди 5 години след деянията си.

Според в. “Ил Джорно” съдът в Милано е осъдил трима знакови автори на графити - Борис, Утах и Етер, които се развличат, обикаляйки света и “жигосвайки” влакове и вагони с графитите си. Без да се притесняват ни най-малко, даже напротив, вандалите артисти след това качват клиповете, документиращи творчеството им, в социалните мрежи.

Става дума за

Борис Бельовски,

живеещ в Париж,

и за американската двойка Даниел Дремнър (36 г.) и Джим Клей Харпър (33 г.), които се крият зад познатите за мнозина псевдоними Утах и Етер. Американците са двойка, която мнозина сравняват с Бони и Клайд сред графитърите. Те самите пишат за себе си, че са получили “световно признание за вандализма и изкуството си”, тъй като творбите им можело да бъдат видени по влакове и стени на 6 континента.

Утах, Етер и Борис правят големия си вандалски удар в Италия през 2013 г. Тогава в края на юни тримата атакуват с графитите си най-малко 4 влака от метрото в Милано. И тримата сега са осъдени условно на 1 година и 3 месеца затвор, а на 1 година условно е осъден италианският “ятак” на тримата – графитър, който се подвизава под псевдонима Авидо. Обвиненията към четиримата са за обезобразяване и замърсяване на чужда собственост.

Четиримата ще

трябва да обезщетят

транспортната

служба на Милано

ATM, северноиталианските железници “Тренорд” и кметството на Милано с поне 7100 евро, а така също и да поемат съдебните разноски от 1200 евро. И други нанесени щети обаче предстои да бъдат изчислени и да им бъдат вписани в сметките за плащане.

Всъщност четиримата графитъри сами дават “материал” на съдиите, които ги осъдиха. След като вандалстват, те качват клиповете със заснетото в социалните мрежи, за да се изфукат. Така нарцистичните им жестове се превръщат в доказателствен материал за магистратите.

Делото срещу графитърите е открито, след като прокурорът Елио Рамондини се сдобива с клипа от вандалските актове, качен в интернет.

Как точно се случва всичко? През 2013 г. тримата графитъри включват Милано в световното си турне с вандалски актове. Те вземат под прицел влакове и гаражи в Джесате, Галаратезе, а после и във Фамагоста и Прекото.

За да постигнат целта си – да обезобразят всички възможни вагони, четиримата рискуват дори живота си. Катерят се и се прехвърлят през най-различни бариери и препятствия като каскадьори от екшън филми. Така в крайна сметка обезобразяват четири влака, като при единия прилагат техниката whole train – това означава, че

изписват с графити от

първия до последния

вагон на влака

Миланската полиция тръгва бързо по следите им и стига чрез социалните мрежи до Утах и Етер, които действат заедно с българина, без да крият лицата си. С покрито лице пък им помага миланският графитър Авидо.

Това е една от многото присъди за двойката Утах - Етер. През 2016 г. те са арестувани и в Мелбърн, Австралия, по обвинение за обезобразяване на влакове в 4 различни места. Преди това пък туристите вандали атакуват и Aзия, където отиват с мисия – да лансират собствена марка, която рекламират , организирайки различни събития в сферата на графитите по цял свят. Със собствената си марка графитърите продават спрейове, рисунки, облекло.

Кой е Борис Бельовски? От профила му във фейсбук се разбира, че е основател и шеф на The Grifters Ltd. Tой има и собствен сайт, чрез който може да се купят стикери с подписа Борис. В инстаграм българинът е истинска звезда, тъй като има 60 000 последователи. Там публикува и някои от творбите си по стени, сгради и огради. В сайта на The Grifters, който е нещо като интернет медия на графитърите,

Борис се

самоопределя

като предприемач,

режисьор,

визуален артист

и създател на The Grifters. Пише, че започва кариерата си като фотограф още в тийнейджърска възраст, когато снима “погрешните хора в точното време”. Борис пише още, че е прекарал 4 месеца в най-големия затвор в Европа.

Освен като създател на The Grifters Journal той е известен в средите си и с името Good Guy Boris.