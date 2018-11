Брад Пит и Леонардо Ди Каприо с призив към американците (Видео)

Леонардо Ди Каприо и Брад Пит отправиха призив към американците - да излязат и да гласуват на предстоящите междинни избори в САЩ, съобщава в. „Дейли мейл”.

Актьорите, които са част от звездния екип на филма на Куентин Тарантино Once Upon A Time in Hollywood, се появяват заедно в нов клип, предава "Дарик".

Холивудските звезди призовават гласоподавателите да участват в „най-важните избори на нашето време”. „Бъдещето на страната ни ще се решава следващата седмица”, заявява 43-годишният Ди Каприо и добавя: „Залогът е твърде голям”.

„Изборите ще определят бъдещето с оглед на промените на климата, реформите в съдебната система, финансирането на образованието, правата и равенството на хората с различна сексуална ориентация, имиграционната политика, чистотата на водата и въздуха и достъпът до здравни услуги”, допълва 54-годишният Брад Пит.

„Не можете да отречете важността на този вот, моля, нека гласът Ви бъде чут”, призовават актьорите в края на клипа.