Почина американският тромпетист Рой Харгроув

Американският тромпетист Рой Харгроув, който бе чест участник в европейски джаз фестивали, почина на 49-годишна възраст, предаде Франс прес. Това бе оповестено на страницата му във Фейсбук.

"С много тъга известяваме за смъртта на Рой Харгроув на 49-годишна възраст", се казва в съобщението.

Той пробива съвсем млад в света на джаз музиката в края на 80-те години на миналия век, като става един от най-ярките представители на стила нео боп, който е повлиян от ритъмендблус и хип-хоп музиката.

Негов говорител поясни, че Харгроув умрял от сърдечен арест, след като бил хоспитализиран заради проблеми с бъбреците. Музикантът от години бил на диализа.

Харгроув е отличен с две награди "Грами" през 1998 г. и 2003 г., по-специално за сътрудничеството си с пианиста Хърби Хенкок.

Първият албум на Харгроув "Diamond in the Rough" излиза през 1990 г., а последният "Emergence - The Roy Hargrove Big Band (Groovin' High)" - през 2009 г.