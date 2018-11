69-годишна почина при катастрофа на булевард в Сливен, движението е затруднено

Бившата футболна съпруга Черил Туиди се завърна на сцената. Певицата е готова с новата си песен Love Made Me Do It. Това е първото й парче след раздялата й с колегата й Лиъм Пейн, от който има син. Черил, която бе женена за Ашли Коул, показа трейлъра към клипа. Самата песен ще се появи на девети ноември.