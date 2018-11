Само 6 фамилии в света са като на Кристофър - бебето за "Гинес"

Певицата Черил Туиди се завърна с нова песен - "Love Made Me Do It", придружена с видеоклип, но феновете й говорят само за изненадващата промяна в лицето й, съобщи в. "Мирър". Участието на Черил в радиопредаване в петък само засили съмненията, защото тя е с подпухнало лице на направените на излизане от сградата снимки.