Затвориха главна улица в централен лондонски район заради изоставена кола

https://www.24chasa.bg/novini/article/7149026 www.24chasa.bg 12.11.2018 15:27; 24 часа онлайн     
Снимка: Туитър/ BreakingLV

Британската полиция затвори главна улица в централния лондонски район Воксхол, за да провери изоставен автомобил, предаде Ройтерс. Полицаи провериха подозрителния автомобил, изоставен на южния бряг на река Темза, и го обявиха за безопасен.

Полицаи проверяват подозрителен автомобил, изоставен на южния бряг на река Темза, уточни Ройтерс.

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