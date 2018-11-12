Затвориха главна улица в централен лондонски район заради изоставена кола

Затвориха главна улица в централен лондонски район заради изоставена кола12.11.2018 15:27; 24 часа онлайн
Британската полиция затвори главна улица в централния лондонски район Воксхол, за да провери изоставен автомобил, предаде Ройтерс. Полицаи провериха подозрителния автомобил, изоставен на южния бряг на река Темза, и го обявиха за безопасен.
Полицаи проверяват подозрителен автомобил, изоставен на южния бряг на река Темза, уточни Ройтерс.
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Now what ?? Half of #Vauxhall Bridge closed off .. pic.twitter.com/RPwD384kVI— Louise Allain (@louiseallain) 12 ноември 2018 г.
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Policija blokejusi transporta satiksmi #Vauxhall rajona #Londona #Anglija #ApvienotaKaraliste. Iemesli nav skaidri.— BreakingLV (@breakinglv) 12 ноември 2018 г.
? @byronkirk pic.twitter.com/5atV4v0J8x
#Vauxhall is on lockdown - cops everywhere and mega traffic gridlock - because of a “suspicious vehicle”, according to an officer. pic.twitter.com/Xp3Kr5axL1— Chris Sayer (@chrissayer00) 12 ноември 2018 г.
#British police close road in #Vauxhall due to abandoned carhttps://t.co/qNPBZiMwiu pic.twitter.com/hQRDW38WQh— Yeni Safak English (@yenisafakEN) 12 ноември 2018 г.
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