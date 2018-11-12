Затвориха главна улица в централен лондонски район заради изоставена кола

Британската полиция затвори главна улица в централния лондонски район Воксхол, за да провери изоставен автомобил, предаде Ройтерс. Полицаи провериха подозрителния автомобил, изоставен на южния бряг на река Темза, и го обявиха за безопасен.

Полицаи проверяват подозрителен автомобил, изоставен на южния бряг на река Темза, уточни Ройтерс.

Във Великобритания е в сила втора степен на заплаха от тероризъм след атаките през 2017 г.