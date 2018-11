Българин е номиниран за PR лидер за 2018 г. за целия свят

Любомир Аламанов, управляващ партньор на SiteMedia Consultancy, е единственият българин, номиниран в престижната категория PR лидер на годината на най-голямата световна организация на ПР-агенции и национални асоциации International Communications Consultancy Organization (ICCO). Агенцията публикува номинациите си за най-добри агенции и професионалисти в ПР-сферата за 2018 г. в ежегодните си ICCO Global Awards 2018. Сред финалистите са кампании и проекти на световни агенции като FleishmanHillard, Hill+Knowlton, Burson Cohn Wolfe, Ruder Finn, MSL Group, Weber Shandwick, Edelman, Ketchum и много други.

„Това отличие е пореден триумф на българската комуникационна общност. Няма да се уморя да повтарям, че ние сме на световно ниво и на много места ни дават за пример. Не случайно толкова много български агенции и специалисти печелят международни награди. През 2005 г., когато Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) се присъедини към ICCO, ние всички черпихме световен опит и се учихме. 13 години по-късно спокойно може да се каже, че ние преподаваме на света”, каза Любомир Аламанов и допълни: „Иновативните услуги, разширяването на границите, цялостното развитие на комуникационната сфера в нови посоки са само едни от бъдещите насоки за развитие на пазара ни. От всеки един от нас и от всички ни като общност зависи колко усилено ще работим и как ще развиваме комуникационната сфера. Потенциалът ни е огромен, само трябва да продължим и да покажем още много добри практики и прекрасни примери.“

Официалната церемония по награждаването ще се състои в Лондон на 5-и декември. Признанието идва само месеци след като агенцията SiteMedia Consultancy бе определена за едно от най-добрите работни места в ПР сферата за целия свят от PR News.

Любомир Аламанов е собственик на SiteMedia Consultancy. В сферата на комуникациите е повече от 20 г. и е ръководил проекти за Lidl, Coca-Cola, HP, Майкрософт, Теленор, Нестле, Байерсдорф, Сименс и много други. Проектите и кампаниите, в които е участвал, са спечелили повече от 100 български и международни награди. Любомир Аламанов е един от основателите на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) и неин председател за 8 последователни години, както и сред основателите на Българската асоциация на агенциите за дигитални комуникации (БААДК) и неин пръв председател. През 2016 г. е посочен за един от най-влиятелните комуникационни специалисти в сферата на Community Relations. Една от най-авторитетните световни медии за комуникации PR News го включи в своя ежегоден списък с професионалисти-иноватори, допринесли изключително за развитието на ПР професията - 50 Game-Changers of PR for 2017, а The Holmes Report го посочи в престижния списък Innovator 25 EMEA 2018.