Над 6000 шофьори са глобени без винетка или други нарушения през 2018 г.

Песента ѝ Hate Me Right е за проблемите, които трябва да се казват в лицето Царската внучка Мафалда, дъщеря на княз Кирил Преславски и испанката Росарио Надал, пусна първия си видеоклип в социалните мрежи. Той е към новия ѝ сингъл Hate Me Right. Тя създава парчето заедно с продуцента Дъг Шат и композитора Койл Джирели.