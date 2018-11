Борисов за Русия и Украйна: Да не преминават границите, защото няма връщане назад

13-годишната Роксана Венгел спечели първото място в тазгодишното издание на международния конкурс, който се състоя в Минск, Беларус. Тя спечели сърцата и гласовете с песента си Anyone I Want to Be. Това бе и първата победа за Полша в историята на детската Евровизия. България се отказа от участие в конкурса през 2016 г.