В Катовице днес започва ежегодната климатична среща на върха на ООН

Преговарящи от цял свят се събират в полския град Катовице за ежегодната климатична среща на върха на ООН, известна неофициално като COP24. Това е най-важният международен форум, на което страните могат да обсъдят и съгласуват действията си в борбата срещу глобалното затопляне, предадоха Асошиейтед прес и БТА.

Кои са основните термини и факти, свързани със събитието, което започва днес и ще продължи до 14 декември:

СOP

Това е акроним от Conference of the Parties to the U.N. Framework Convention on Climate Change - Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата. Свикана за първи път през 1995 г., COP оказва влияние и върху срещата на страните, подписали Протокола от Киото (който ангажира за първи път страните да намалят емисиите си от газове с парников ефект) и Парижкото споразумение от 2015 г. Терминът "Париж" често се употребява, за да обозначи набелязаната в споразумението водеща цел за задържане на глобалното затопляне под 2 градуса по Целзий спрямо прединдустриалната епоха, а по възможност и под 1,5 градуса.

ПАРИЖКИ РЕГЛАМЕНТ

Когато лидерите одобриха споразумението от 2015 г., те отложиха множество въпроси, свързани с по-дребните подробности около начина, по който то функционира. Целта на форума в Катовице е да се доуточнят тези детайли, включително как страните ще събират и докладват прозрачно данните за своите вредни емисии и как ще проследяват усилията за ограничаването им.

NDC (Nationally Determined Contribitions) - НОУ (Национално определяно участие)

Вместо да определи глобална стойност за ограничаване на емисиите, Парижкото споразумение даде възможност на отделните страни сами да набележат стойности за намаляването им и това е т.нар. Национално определяно участие.

Доказа се обаче, че първоначално набелязаните национални цели взети заедно няма да са достатъчни, за да се задържи глобалното затопляне под 2 градуса, така че Парижкото споразумение изисква от страните да продължат да увеличават целевите си стойности с времето. Следващата серия национално определяни мерки и стойности, за периода след 2020 г., трябва да бъде представен в рамките на следващите две години.

ДИАЛОГЪТ ТАЛАНОА

За да се поощрят страните да продължат да увеличават национално набелязаните ограниченията, се водят редовни дискусии между всички страни, подписали Парижкото споразумение. Така се обобщава постиганото до момента и се установява какво предстои да бъде направено. Като председател на климатичната среща миналата година, Фиджи въведе понятието "таланоа" - характерна за тихоокеанската островна култура форма на открит разговор, който има за цел да даде възможност на участниците да споделят своя опит и виждания и да се учат един от друг. Очаква се т. нар. Диалог Таланоа да позволи на страните да обсъждат чувствителни теми, без да отправят обвинения и укори към останалите.

ГЛОБАЛЕН ОТЧЕТ

Веднъж на пет години страните ще правят преглед на постигнатия световен напредък към изпълнение на заложените в Парижкото споразумение цели за задържане на глобалното затопляне поне под 2 градуса, ако не под 1,5 градуса. Първият такъв глобален отчет е предвиден за 2023 г., но понеже Парижкото споразумение беше ратифицирано доста бързо, тазгодишната среща се разглежда като първи, макар и неофициален глобален отчет.

ФИНАНСИ ЗА КЛИМАТА

Овладяването на глобалното затопляне се очаква да изисква внушителни промени в световната икономика, като от използването на изкопаеми горива страните ще трябва да преминат към чисти източници на енергия за отопление, производство на стоки и захранване на всякакви устройства и машини - от автомобили до компютри. Богатите държави имат ресурсите да платят за тази трансформация, но множество бедни страни нямат. За да се гарантира, че и те ще намалят вредните си емисии, богатите страни ще трябва да предоставят огромни суми пари на бедните. Освен от пари, с които да направят икономиките си "зелени", развиващите се страни ще се нуждаят и от средства за приспособяване към неизбежните последици от климатичните промени, като повишаването на световния океан, което според прогнозите ще засегне най-силно бедните държави.