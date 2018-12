OnePlus: новият китайски хит на пазара на смартфони

Коя китайска марка за смартфони има потребителска общност с повече от 5 милиона членове от 196 държави и региони? Кои китайски продукти на марката смартфони се продават директно в 35 държави и региони по света?

Повечето хора могат вероятно ще предполагат, че това са Xiaomi, Huawei, Vivo или Oppo. Но правилният отговор е OnePlus, коментира bulgarian.cri.cn.

Производителят на смартфони от Шънджън, увеличава глобалното си присъствие, за да привлече повече потребители и търси нови двигатели за растеж.

Също така готов да се бори с глобалните лидери на смартфони от висок клас Samsung Electronics Co Ltd и Apple Inc.

OnePlus навлезе в офлайн пазара в САЩ през октомври, след като получи подкрепата на двама ключови местни съюзници - Qualcomm Inc и мобилния оператор T-Mobile US Inc.

Стратегическото партньорство с T-Mobile позволява на OnePlus да продаде своя 6Т модел изключително в над 5 600 магазина на оператора в САЩ. Обикновено стартовата цена на модела OnePlus 6T е $549. За пръв път телефон OnePlus е продаден чрез американски доставчик на безжични услуги.

Има добри причини, поради които моделът 6T намери добър прием на американския пазар. Апаратът разполага с 6.41-инчов екран, процесор Qualcomm Snapdragon 845, 8GB RAM и диск до 256GB. Той разполага с 3700mAh батерия и двойна задна камера, съставена от 20-мегапикселов главен сензор и вторичен 16-мегапикселов сензор на конкурентна цена.

Възходът на OnePlus идва след като американските мобилни оператори AT & T и Verizon тази година се отдръпнаха от плановете си да работят с китайския Huawei Technologies Co Ltd на смартфони от висок клас, изправени пред натиск от американското правителство.

Докато някои модели OnePlus се продават в САЩ чрез уеб сайтове за електронна търговия, отношенията между операторите като T-Mobile са от решаващо значение, тъй като повечето американски потребители все още купуват телефони чрез своите оператори.

Лозунгът на компанията е "Да произвеждаме най-добрите смартфони за Android", и за пет години от създаването ѝ, резултатите са впечатляващи.

"Ние се придържаме към единния международен стандарт за създаване на отлични продукти, които надхвърлят расовите, регионалните, езиковите и културните различия. Надяваме се, че светът наистина ще се идентифицира и ще покаже уважение към китайските марки", казва Пийт Лоу, главен изпълнителен директор и основател на OnePlus.

Лоу каза, че от деня, в който е създаден през 2013 г., OnePlus винаги се е стремял да бъде на световно ниво и част от клуба на най-добрите. „Причината, поради която оцеляваме в тази силно конкурентна среда, е неразделна част от фокуса ни върху продукта", обяснява той.

Според агенцията за пазарни проучвания IDC, OnePlus е имал най-голям дял от 44.3% на пазара на смартфони на стойност 400-600 долара в САЩ през миналата година, благодарение на онлайн продажбите.

Подходът на OnePlus е необичаен за китайска технологична компания. Неговите конкуренти обикновено се фокусират върху продукти за масовия клиент на вътрешния пазар. За разлика от това, OnePlus продава само висок клас телефони, които струват $400 или повече. Това става почти изключително онлайн, с изключение на Индия. OnePlus получава две трети от приходите си от чужбина оттам и е най-продаваният смартфон в Индия.

Компанията отчита 1,4 милиарда долара приходи през 2017 г., а почти 70 процента от тях идват от пазарите в чужбина – солидно доказателство за ефективността на стратегията на OnePlus за глобалния пазар.