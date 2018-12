Мълчанието на Робърт Мълър държи в напрежение "политическото блато" във Вашингтон

Сянката му витае над "политическото блато" във Вашингтон, но Робърт Мълър остава невидим. Името му е в устите на всички в микрокосмоса на американската столица, но натовареният с руското разследване специален прокурор остава обвит в мълчание.

Без да излиза от сенките, той нанася ударите си с подписване на съдебни документи, които ту обвиняват някой съветник на Доналд Тръмп, ту изтъкват лъжите на друг.

И всеки път по министерства, редакционни зали и вечери в заведения се чува един и същи въпрос: с какво разполага специалният прокурор срещу обитателя на Белия дом?

От 18 месеца Робърт Мълър ръководи разследването на руските намеси в американската предизборна президентска кампания през 2016 г. и подозренията за сговор между Москва и предизборния екип на Доналд Тръмп.

Разследването му с множество разклонения държи Вашингтон със затаен дъх и поставя под сериозно напрежение нервите на милиардера републиканец.

Доналд Тръмп не крие раздразнението си от това, което в туитовете си нарича лишен от основание "лов на вещици". Колкото до Робърт Мълър той според него е направо "извън контрол".

Прогресистите, напротив, гледат на специалния прокурор като на супергерой и се въодушевяват от всяка съдебна процедура, която дава вид, че изтъкава дори съвсем тънка нишка между президента и Кремъл.

Републиканците пък не смеят да си представят щетите за своята партия, ако в заключенията на Робърт Мълър се вменява вина на Доналд Тръмп.

В медиите специалният прокурор се превърна в култов персонаж, чийто образ често е представян като джедай от "Междузвездни войни" или рицар от "Игра на тронове". "Мълър идва", шегуват се потребителите в интернет, използвайки известна реплика от този сериал ("Зимата идва").

Телевизионното предаване "На живо в събота вечер" дори завърши миналата седмица с пародиен кавър на известна песен на Марая Кери: "Мълър, за Коледа искам само теб" (Mueller, All I want for Christmas is you).

Въпреки това отношение като към звезда, Робърт Мълър остава слабо познат на широката общественост.

74-годишният бивш морски пехотинец оглави федералната полиция седмица преди атентатите от 11 септември 2001 г. Като ръководител на ФБР в продължение на 12 години той спечели уважение, без да разкрива личността си.

Днес той продължава да избягва камерите. Живее в охранявано жилище в северната част на Вирджиния и влиза и излиза от офиса си през подземен паркинг.

Не отива в Белия дом да разговаря с адвокатите на президентството, те отиват при него. Екипът му от двадесетина следователи и прокурори го представляват пред съдилищата.

Тази година Робърт Мълър е забелязан на публично място само четири пъти: докато пресича улица, в непретенциозен ресторант, в магазин на Епъл със съпругата си Ан Стандиш и накрая, на летище, където чакаше полет на няколко метра от Доналд Тръмп младши, сина на президента, когото според медиите е взел на прицел.

Като знак колко са редки, всяка от тези появи бе широко препредадена в социалните мрежи.

В столица, гъмжаща от журналисти, нищо от работата му не изтича в медиите. Специалният прокурор има говорител, Питър Кар, който обяснява единствено това, което вече е публично достояние. За всичко друго дава неизменно един и същ отговор: "Без коментар."

Медиите са принудени да спекулират как напредва разследването му. Всяко процедурно действие се разчленява в продължение на часове по телевизиите и е предмет на дълги тълкувания във вестниците.

Дори когато се публикуват, служебните документи на специалния прокурор оставят журналистите неудовлетворени.

Например в документ, предаден на съдия във вторник вечерта за бившия съветник на Доналд Тръмп Майкъл Флин, се споменава "съществената му помощ" в руското разследване. Подробностите обаче са скрити под задраскани с черен маркер редове.

На всички атаки на Доналд Тръмп Робърт Мълър винаги реагира дискретно.

Службите му нарушиха мълчанието си един-единствен път, през октомври, за да поискат от ФБР да разследва възможен опит да бъде очернен специалният прокурор.

Консервативни активисти са заподозрени, че са платили на жени да обвинят Робърт Мълър, че ги е тормозил сексуално преди години.

Тази история е толкова несвойствена за този човек, че като никога и демократи, и републиканци я отхвърлиха със смях.

(БТА)