Инвеститорите в Китай с повишен интерес към биофармацевтичните компании

Биофарамацевтичните компании в Китай се обект на повишен инвеститорски интерес напоследък, тъй като потенциалните печалби, които предлагат са огромни.

„Усъвършенстването на регулаторната рамка и подобряването на бизнес средата доведоха до бум в научните и развойни дейности, свързани с новите медикаменти и лекарства. Инвеститорите забелязаха тази тенденция и бързат да навлязат на този пазар", казва Хан Тао, заместник главен мениджър на China Capital Investment Group.

Запознати с пазара твърдят, че компаниите разработващи лекарства против рак и автоимунни заболявания вероятно ще са най-привлекателни за капиталовложения. За разлика от обикновените медикаменти, които се произвеждат чрез синтез на съединения на растителна или химическа основа, тези на биофармацевтичните компании се разработват с използването на дрожди, бактерии или клетки от бозайници. Настоящият интерес към тях в Китай обаче е малко позакъснял по ред причини.

„Инвеститорите са настроени оптимистично относно биофармацевтиката, особено след последните листвания на такива компании на борсите в Хонконг и Шанхай, и вероятно смятат, че трябва да оказват сериозна подкрепа на фирми, които имат капацитет в проучванията, но недостатъчно финансиране", продължава Хан Тао.

По-рано тази година Хонконгската борса позволи първоначално публично предлагане за биотехнологични компании, преди те да са реализирали печалби, докато в миналото те трябваше да демонстрират, че са печеливши или че имат поне 64 милиона долара приходи за последната финансова година.

„Решението на Хонконгската борса е несъмнено прекрасна новина за компаниите, които разработват нови лекарства. Тази дейност отнема време и е дългосрочен процес и много фирми се провалят не заради научни и технологични пречки, а поради липсата на капитал в първоначалната фаза от своето развитие. Сега обаче, те имат достъп до повече канали за набиране на средства", казва още Хан Тао.

Шанхайската фондова борса от своя страна създаде специален борд за иновативни научно-технологични компании, който изглежда ще предлага по-големи възможности за финансиране на малки и средни фирми.

Шон Шъ, управляващ директор на HuaGai Healthcare Fund казва: „Очакваната платформа за търговия на високотехнологични компании ще бъде също от полза за старпъти, ангажирани в разработката на нови лекарства, особено такива, които преди не покриваха условията за листване, независимо от големия им потенциал".

Според Хан Тао зад бума стоят ускорените процедури за одобрение на лекарства и повечето специалисти, които идват от чужбина.

Националната агенция за медицински продукти се опитва да ускори одобренията за новите медицини като увеличи екипа си до 1000 души тази година, докато – за сравнение – през 2014 г. те бяха по-малко от 100.

Хан Тао казва, че биотехнологичните компании в момента предлагат по-високи заплати, за да привлекат най-добрите кадри, разбира се, с надеждата да излязат на глобалната сцена. „Големите производители на нови медикаменти в Китай дават на служителите си същите заплати, каквито вземат техните колеги в чужбина", обяснява той.

Бизнес моделите но повечето компании в сектора се характеризират или с независими изследвания или с оторизирано сътрудничество, обяснява Шон Шъ. Пример за това е Antengene Corp, която си партнира с американската компания за клинични тестове Karyopharm Therapeutics Inc. По-рано китайците получиха ексклузивни права за развитието на четири лекарства за Karyopharm в Азия.

Лекарствата против рак доминират сред новите медикаменти и са все по-близо до изпитателна фаза, следвани от противоинфекциозните и лекарствата за храносмилане и с метаболитно действие, казва Шон Шъ.

Според доклад на Valuable Capital Ltd китайският пазар на антиракови медикаменти е нараснал от 83 милиарда юана през 2013 г. до 135 милиарда юана през 2017 г. Според прогнозите общият му годишен темп на нарастване ще продължи да бъде около 13,5% за периода 2018-2022 г. До 2030 г. той се очаква да надхвърли 654 милиарда юана. „Подобен пазарен потенциал е със сигурност привлекателен за инвеститорите", категоричен е Шон Шъ.

Според China Securities Journal медикаментите, насочени към лечението на ракови заболявания, са най-атрактивни за инвеститорите. Напоследък компании, ангажирани сериозно в подобни проучвания са Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd и Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd.

„Основните ми опасения, когато правя инвестиция, са свързани със самите продукти и условията. Колко ефективен е даден продукт, сравнен с други подобни на пазара? Надеждни ли са клиничните тестове и данни? В допълнение към учените, от които се интересуват повечето инвеститори, аз гледам също колко добри са в работата си и другите служители на компанията, като например нейния клиничен екип", казва Хан и добавя, че след като едно лекарство стигне до клинична фаза, компанията трябва да комуникира с пациенти, лекари, болници и администрацията. „Маркетингът също е много важен", категоричен е той.