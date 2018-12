Церемония по завършване на Международния факултет на University of Sheffield, се проведе в Солун

Кметът на Солун, Янис Бутарис, и писателката Виктория Хислъп, получиха почетни дипломи

Стотици завършили University of Sheffield от целия регион получиха своите дипломи на тържествена церемония на Международния факултет CITY College. Церемонията се проведе в Солунската концертна зала, следвайки същата академична процесия, както церемониите на University of Sheffield във Великобритания.

Завършилите Международния факултет бакалаври и магистри от над 25 страни гордо преминаха през сцената и бяха наградени от вицепрезидента на университета, проф. Уин Морган.

Всички дипломанти бяха представени на проф. Джил Валентайн, зам.-ректора на University of Sheffield, академици от Британския университет и Международния факултет и 1500 гости.

На церемонията почетни степени „Хонорис кауза” бяха връчени на г-н Янис Бутарис, кмет на Солун, и г-жа Виктория Хислъп, писател. Британският посланик, г-жа Кейт Смит, също приветства студентите за добре дошли в началото на церемонията.

The University of Sheffield International Faculty CITY College

В The University of Sheffield International Faculty CITY College над две десетилетия се преподават програмите на University of Sheffield в Солун, Гърция и на други места из Югоизточна Европа и Кавказкия регион, давайки възможността на студенти и професионалисти да вземат диплома от University of Sheffield в тяхната страна. Днес, Executive MBA програмата се изучава в Солун, София, Букурещ, Белград, Киев, Ереван, Тбилиси и Баку, редица магистърски програми се предлагат в София и Букурещ, а бакалавърски програми по бизнес специалности се предлагат в София, съвместно с Нов Български Унивеситет. Завършилите получават диплома от University of Sheffield, степен от университет, който се нарежда сред 1% от най-добрите университети в света (75-ти в света, 22-ри в Европа – QS World University Rankings 2019).