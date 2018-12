Китай се обръща към геотермалната енергия

Като част от усилията да се справят от усилията със замърсяването на въздуха, все повече китайски градове се обръщат към геотермална енергия за отоплението си през зимните месеци. Подобен пример е окръг Сюнсиен на около 130 км. южно от Пекин и част от Новата зона Сюн'ан. През 2009 г. тамошните власти стартираха програма за осигуряването на чиста и устойчива енергия за отопление на домакинствата, която към момента обхваща всички градове в окръга и се разширява постепенно и към селата, съобщава bulgarian.cri.cn.

„През тази година сме осигурили геотермално отопление на 12 села в зоната Сюн'ан с около 6000 домакинства. В сравнение с парното отопление на въглища, геотермалното може да намали емисиите от въглероден диоксид най-малко наполовина, освен това е близо наполовина по-евтино от тона на газ. Разчетите ни показват, че тази година ще успеем да заменим мощности, използващи над 10 000 тона въглища и ще намалим емисиите в Сюн'ан с над 40 000 тона въглероден диоксид", казва Чън Мънхуей, заместник главен мениджър на Sinopec Green Energy Geothermal Development Co., Ltd.

Компанията му, създадена през 2006 г., е съвместно предприятие между Исландската арктическа корпорация за зелена енергия (Arctic Green Energy Corporation of Iceland) и дъщерната фирма на „Синопек" Sinopec Star Co., Ltd., която е най-големият разработчик на геотермални енергийни източници в Китай.

Сюн'ан е един от десетте китайски града в северните провинции Шънси, Шанси и Хънан, където „Синопек" в момента осъществява проекти за замяната на въглищата с геотермална енергия. Компанията в момента осигурява екоотопление на площ от около 50 кв.км, като целта е до 2023 г. тя да достигне 100 кв.км. и реализира целта си за 100 „бездимни градове" в цялата страна. „Местните власти са много позитивно настроени към инициативата ни, особено предвид засилващия се натиск да покриват стандарти за опазване на околната среда", казва още Чън Мънхуей.

Според план на китайското правителство, до 2019 г. страната трябва да замени 74 милиона тона въглища с чисти енергийни източници, които да осигурят 50% от отоплението през зимните месеци в северните провинции. В същото време страната е богата на геотермална енергия, като целта на Пекин е до 2020 г. отопляваните с нея райони да надхвърлят 1600 кв.км.