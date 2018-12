Парламентът създаде анкетна комисия заради случая с българските паспорти

Предпазна мярка – изтегляне от пазара CERESIT STOP Мухъл 500 мл. за баня и CERESIT STOP MOULD ALL IN ONE 500 мл. Предпазна мярка – изтегляне от пазара CERESIT STOP Мухъл 500 мл. за баня и CERESIT STOP MOULD ALL IN ONE 500 мл. Безопасността на нашите продукти е най-основният ни приоритет.