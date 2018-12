На 81-годишна възраст почина джаз певицата Нанси Уилсън

Джаз певицата Нанси Уилсън, носителка на три награди "Грами", почина на 81-годишна възраст, предава Асошиейтед прес.

Известната изпълнителка, която преустанови турнетата си през 2011 година, е починала в дома си в калифорнийския град Пайъниъртаун след дълго боледуване, предаде БТА.

Нанси Уилсън е родена на 20 февруари 1937 година в семейство на работник и домакиня. От детските си години пее в църковен хор, след което решава да стане професионална певица. Най-голяма популярност й носи хитът "Tell Me The Truth" от 1963 година. През своята дълга кариера Уилсън записва над 70 албума. Осем от тях се класират сред първите 20 в ранг листите на сп. "Билборд".