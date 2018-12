Apple ще предложи софтуерна актуализация за iPhone след забраната за продажба на устройства в Китай

Apple планира да предложи софтуерна актуализация за потребителите на iPhone в Китай в отговор на наложената от местен съд забрана за продажба на няколко модела телефони, за които се твърди, че нарушават два патента на Qualcomm, предаде bulgarian.cri.cn.

В изявление изпратено до медията Tech Sina в петък, компания Apple информира, че потребителите в Китай ще разполагат с актуализацията следващата седмица и че е предприела мерки веднага след забраната, за да гарантира, че „я разбира и спазва".

В понеделник съд в град Фуджоу забрани продажбата на повечето модели iPhone в Китай, след иск подаден от компания Qualcomm. Американският производител на чипове твърди, че Apple е нарушила два от патентите му за моделите iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, и X.

Qualcomm се опитва също така да убеди Щатската комисия по международната търговия да забрани вноса на айфони в САЩ, използващи Intel чипове.