Фейсбук предоставял данни за потребители си на големи компании

Компанията Facebook Inc. е споделяла данни на свои потребители с редица големи компании, при това в много по-голяма степен, отколкото преди време признаха от водещата социална интернет медия, съобщи във вторник вечерта New York Times.

Позовавайки се на стотици страници с документи на Facebook, New York Times заяви, че социалната медия е предоставила на компании като Microsoft Corp., Netflix Inc., Spotify SA и Amazon.com Inc. широк достъп до лична информация, включително информация за контакти с приятели на потребителите и възможността да бъдат четени лични съобщения, предаде БНР.

Според изданието повече от 150 компании, предимно технологични, но също така автомобилни и медийни компании, са имали достъп до личните данни във Facebook през настоящата година.

Трябва да се има предвид, че след поредица от скандали за неприкосновеността на личния живот, Facebook заяви преди време, че компанията отдавна е въвела строг контрол на поверителността и че потребителите имат "пълен контрол" над своята информация.

Висш представител на Facebook е съобщил за New York Times, че споделянето на данни не нарушава поверителността на потребителите и не нарушава Споразумението за съгласие на Федералната търговска комисия (FTC consent agreement) от 2011-а година, което забранява на социалния медиен гигант да споделя информация за потребителя без разрешение на самите потребители.

Информацията на New York Times предизвика слабо понижение с 0,35% на акциите на Facebook Inc. на днешната извънборсова търговия, но след като вчера те приключиха търговията на Уолстрийт със солиден отскок от 2,48%.