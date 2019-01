Румен Радев превърна новогодишното си слово в политическа критика (Обзор)

Президентът изуми, като вместо празнично пожелание използва новогодишната нощ за атака срещу управляващите

Със силно политизирано обръщение излезе президентът в новогодишната нощ. Румен Радев изуми мнозина, като превърна традиционното пожелание за Нова година, което произнася държавният глава, в политическа реч.

Вместо традиционните приветствия и честитки към посрещащите новата година от устата на Радев прозвучаха поредните остри критики към управляващите. А словото му бе повече посветено на отминалата година, а не толкова само на очакванията за идващата 2019 г.

Радев определи отиващата си 2018 г. като “година на корупционни скандали и ерозия на демократичните права и институции”. Проблемите бяха отсрочвани, но не и решавани, категоричен бе в словото си президентът.

И отново призова за единение. “Убеден съм, че нашият народ може да излезе от всяка криза и безпътица, когато надмогне егоизма и страха и обедини усилия в името на справедливостта, законността, суверенитета и просветеното бъдеще”, каза президентът.

“2019-а ще бъде такава, каквато я сътворим с общи усилия. Нека тя да донесе здраве във всеки дом, сила на духа, за да преодолеем трудностите, и дързост в сърцата, за да сбъднем мечтите си”, завърши словото си Радев.

- Когато отваряме сърцата си и подаваме ръка на слабите, получаваме от тях повече сила и смисъл, отколкото им даваме.

- През изминалата година не сторихме нужното, за да може 2019-а да бъде по-лесна. Напротив: това бе година на корупционни скандали и ерозия на демократичните права и институции. Проблемите бяха отсрочвани, но не и решавани. Примирихме се със застоя и безвремието, с липсата на цели и реформи. Преглътнахме ръста на цените и ниските доходи. Зачеркнахме машинното гласуване и други идеи, гарантиращи честни избори. Продължава отстъплението на закона и справедливостта пред произвола.

- Политиката не се прави на масата, а се определя и решава от усилията на милионите осъзнати личности.

- Вярвам, че за изминалите години българите свикнаха да дишат въздуха на свободата и няма да позволят тя да бъде ограничавана. Убеден съм, че нашият народ може да излезе от всяка криза и безпътица, когато надмогне егоизма и страха и обедини усилия в името на справедливостта, законността, суверенитета и просветеното бъдеще. В това е смисълът на единението. В това е бъдещето ни като народ и държава.

- Бог да пази България и да благослови усилията на достойните, които творят добро. Такива винаги е имало. Има и днес.

Десислава Радева: Да не се вторачваме в това,

което ни разделя, а да се фокусираме върху

онова, което ни обединява

“Нека не се вторачваме в това, което ни разделя. Нека се фокусираме върху онова, което ни обединява. Като общество, като нация. И да работим заедно за него.”

Това написа във фейсбук като новогодишен поздрав Десислава Радева.

Съпругата на президента, която е известна с хапливия си тон в постовете си във фейсбук, този път неволно се превърна в контрапункт на държавния глава, като избра по-умерен тон в пожеланията си. И ги допълни с песента Don't Let The Sun Go Down On Me в изпълнение на Джордж Майкъл и Елтън Джон. За разлика от президента Радева не се върна към анализ на отминалата година, а само отправи пожелание за новата.

“2019-а ще бъде такава, каквато я сътворим с общи усилия. Нека бъдем здрави, нека бъдем силни духом, нека бъдем обединени около това, което ни съгражда като нация. И най-важното - нека бъдем по-човечни към хората около нас, познати и непознати”, написа още първата дама.

Борисов: Доказахме,

че можем да сме

лидер в региона

Да работим за надграждане на постигнатото, пожела си премиерът за 2019 г.

България е доказала, че може да бъде лидер в региона и да работи за развитието на всички държави на Балканите. С този отчет на свършеното през 2018 г. поздрави премиерът Бойко Борисов. Направи го на фейсбук страницата си точно в полунощ.

Борисов се съсредоточи главно върху международната си политика в отчета на 2018 г.

“Измина една дълга година, изпълнена с много предизвикателства. За първи път България пое председателството на Съвета на ЕС. Доказахме, че можем да бъдем активни участници в дебатите за развитието на ЕС, миграцията, присъединяването на Западните Балкани към съюза, че можем да защитаваме националния си интерес по важни въпроси като правата на българските граждани във Великобритания след Брекзит. Доказахме, че можем да бъдем лидер в региона, водейки активни разговори със съседите ни за реализирането на съвместни проекти и развитието на всички държави на Балканите. През годината работихме активно и във вътрешен план. В сила влиза рекордно голям държавен бюджет с ръст на БВП, пенсии, заплати, като особено внимание отделяме на образованието и на хората в неравностойно положение. Нека през 2019 година заедно да работим за надграждане на постигнатото и да бъде по-добра за всички! Честита Нова година!", написа в новогодишното си поздравление Бойко Борисов.

Патриарх Неофит:

Навлизаме в 2019 г. с

нова надежда за възход

“Навлизаме в новата година с нова надежда за възход и укрепване на нашата Православна църква и скъпото ни Отечество, за мир и благодат във всеки български християнски дом и всяка християнска душа”, казва патриарх Неофит в новогодишното си обръщение за 2019 г.

На 1 януари патриархът участва във Василиевата света литургия в храм “Св. Александър Невски”, а след нея възглави молебена за настъпващата нова година.

“Да бъде благословено и прославено името Господне, да бъде благословена и нашата скъпа родина България - за слава Божия и за доброто и благопреуспяването на обичния ни православен народ!”, каза патриарх Неофит в словото си пред миряните.

Той призова хората да благодарят на Бога за всичките Негови щедрости, за великата Му милост и дълготърпение “към нас, недостойните, но дълбоко в сърцата си предани Нему и обичани от Него чеда”.

“Божията крепка десница да ни ръководи във всяко наше лично и общностно дело, с което и през новата 2019 г. ще продължим да изграждаме нашите съдбини”, призова Негово Светейшество.

Нинова и Карадайъ с призив за промяна,

Цветанов поздрави с песента O'Sole Mio

Призиви за промяна отправиха в новогодишните си поздравления във фейсбук лидерите на опозицията.

“Политическият календар на новата година носи заряд на предизвикателства и нови възможности пред България и пред Европа. Нека бъдем активни и заедно да направим онези промени, които ще начертаят по-добрия път за Родината ни”, написа лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ.

“2019 ще бъде преломна, ще е за смели решения и действия. Вярвам, че тя носи края на статуквото и промяна към по-добро за българите, за България и за Европа. В основата на тази промяна ще бъде всеки един от нас”, призова соцлидерката Корнелия Нинова.

Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов пък поздрави за новата година с песента O'Sole Mio в изпълнение на Хосе Карерас, Пласидо Доминго и Лучано Павароти. “В края на изтичащата 2018 и в навечерието на новата 2019 година искам да поздравя с тази красива песен всички приятели, с които сме заедно и се подкрепяме”, написа той във фейсбук.