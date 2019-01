Има ли Луната тъмна страна?

Тъй наречената далечна страна на Луната дълго време беше считана за загадка, тъй като тя не е видима от Земята. Но тя не е тъмна, напук на наложилото се схващане чрез легендарния албум на "Пинк Флойд" "The Dark Side of the Moon", съобщава ДПА.

Вярно е, че Луната се движи в орбита около нашата планета, но винаги е изложена към нас откъм едната си страна. Но през това време Слънцето я огрява отвсякъде, така че нашият естествен спътник няма постоянна тъмна страна, предава БТА.

По време на пълнолуние частта от Луната, която виждаме, е огрявана от слънчевите лъчи и за нас тя е ярка. По време на новолуние Слънцето огрява противоположната й страна. Страната, която е обърната към нас, тогава тъне в мрак.

Първите снимки от обратната страна на Луната бяха получени през 1959 години, благодарение на съветския космически апарат "Луна-3". Американските астронавти от мисията "Аполо 8" бяха първите хора, зърнали отдалечената част на Луната със собствените си очи.

Заглавието на легендарния албум на "Пинк Флойд" всъщност е заемка от американския писател Марк Твен, който бе написал - "Всеки от нас е Луна и има своята тъмна страна, която не показва на никого". Но Твен по-скоро се фокусираше върху различните особености на характера, а не е имал предвид астрономията.