Певицата Лана Дел Рей ще публикува книга с поезия

Американската певица Лана Дел Рей възнамерява да публикува книга със свои стихове, над които е работила през последната година, съобщи Контактмюзик.

Авторката на хита "Summertime Sadness" написа: "Честита Нова година на всички. Надявам се, че ви харесва новата песен, която се нарича: "Hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but I have it". Миналата седмица завърших кратка книга, по която работих през последните 13 месеца, и скоро ще я публикувам".

"Има тринадесет дълги поеми. Помислих си - колко страници се получиха. Имам предвид, че е лесно да пишеш хайку - само три реда, и можеш да напишеш 30 страници само с около 200 думи. Но никога не съм си представяла, че ще се получи истинска книга. Мисля, че ще се опитам да я публикувам сама, но не съм добра в разпространението," каза 33-годиишната певица, информира БТА.

По отношение на целите, които си е поставила през 2019 година, Дел Рей спомена, че иска да живее като самоуверена красавица в Инстаграм и влогър в Ютюб и ще го прави за собствено удоволствие.