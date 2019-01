Шестима души са загиналите при потъването на кораб в Черно море (Видео)

Шестима души са загинали при потъване на кораб в Черно море, на около 80 мили от северния турски град Самсун, предаде Анадолската агенция, като се позовава на съобщение на валията на Самсун Осман Каймак.

Седем от общо 13 души, които са били на борда, са спасени.

Турската информационна агенция ДХА посочва, че в спасителните операции са участвали две лодки, четири хеликоптера и един самолет.

Корабът, който е плавал под панамски флаг, е потънал по неизвестни причини около 08.00 часа.

Анадолската агенция уточнява, че на борда на кораба е имало девет украински граждани, двама азербайджански граждани и двама руски граждани. Корабът е превозвал въглища.

A still image taken from a video shows a member of Turkish Coast Guard Command escorts a sailor as he is pulled up into a helicopter off Black Sea port city of Samsun, Turkey January 7, 2019. Turkish Coast Guard Command/Handout via REUTERS TV ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.?