Китайският космически апарат изпрати панорамни снимки от обратната страна на Луната

#DailyChinaBriefing on Jan. 11 features:

1. Panoramic photos on moon's far side by Chang'e-4 ??https://t.co/p1ighMFiGY

2. China welcomes foreign investment in auto industry ??https://t.co/Ph4Ewr7fPb

3. China plans deeper tax cuts in manufacturing sector ??https://t.co/TfQX1N3sZV pic.twitter.com/dkQryVzhhi