НОИ да решава да вземат ли пенсия инвалидите, предлага отново Петков (обзор)

Волен Сидеров пред "24 часа": Каракачанов, just do it! У теб е лостът за престъпността Още акценти: Той нямаше да е вицепремиер, ако не бях аз В следващите 35 години не мисля да се давам Бариерата на евровот да падне до 5% или ще го бойкотирам Вече не се интересувам от тази листа,