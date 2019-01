Волен Сидеров пред "24 часа": Каракачанов, just do it! У теб е лостът за престъпността

Още акценти:

Той нямаше да е вицепремиер, ако не бях аз

В следващите 35 години не мисля да се давам

Бариерата на евровот да падне до 5% или ще го бойкотирам

Вече не се интересувам от тази листа, но всеки кандидат трябва да каже колко пола признава и дали иска миграция

Джамбазки нямаше ден трудов стаж, преди да отиде в Брюксел. Спести половин милион, сега иска пак

С лидера на "Атака" и на парламентарната група на "Обединени патриоти" разговаря КРИСТИНА КРЪСТЕВА

- Г-н Сидеров, как реагирате на призива, който пусна днес ВМРО? Посланието е "Ставаме единни, за да работим срещу престъпността - циганска и друга, и по другите приоритети на държавата, или разтуряме "Обединени патриоти".

- Аз не правя реакции на ВМРО, защото без мен в парламента нямаше да има 17 депутати от "Обединени патриоти", нито Каракачанов щеше да е вицепремиер. Затова нека в следващите 35 години да бъде правилна подредбата - не аз, а ВМРО да правят реакции на мен. Особено когато повтарят мои идеи от 2005 г.

- Защо в следващите 35 години?

- Защото дотогава не мисля да се давам.

Освен това какво пречи на силовия вицепремиер Каракачанов да се бори с престъпността - битова и всякаква, след като е силов вицепремиер и у него са лостовете? Реално промените в законите се правят в министерствата на отбраната и на вътрешните работи. Досега какво е предложено? Каракачанов, just do it (Просто го направи - от англ., б.а.)!

Бариерата за вкарване на евродепутат, която в момента е 5,8%, да падне на 5 процента. Такова изменение и допълнение в Изборния кодекс внася “Атака” в деловодството на Народното събрание. Бариера до 5% е едно от трите задължителни изисквания на ЕС за провеждане на избори за ЕП, а България не го спазва, мотивира се Сидеров. Ако свалянето на прага не мине, ще се обърна към всички малки партии, които сегашният ощетява, и организирам бойкот на европейските избори. Във фронта срещу вот по тези правила ще привлека “Воля”, “Възраждане”, “Глас народен” и други малки партии. Ще направя всичко възможно да отворя очите на българите и да им обяснявам какво правят хората, които изпращаме в Европейския парламент.

- Днешната позиция на ВМРО има ли връзка с вчерашния ви призив да се орежат парите на евродепутатите?

- Настоявам всеки, който се кандидатира за евродепутат, да подпише декларация, че ще получава не 12 000 евро на месец, а заплата, равна на тази на депутат в българския парламент, като разликата дава във фонд за лечение на болни деца. Освен това държа номинираните да заявяват предварително съществуването на колко пола ще признават и какво е отношението им към миграцията.

Сегашните евродепутати да отчетат колко пари от заплати са спестили и колко са дарили. Джамбазки да декларира половин милион в сметката си, а преди да стане евродепутат, няма нито ден трудов стаж. Сега иска пак. А оня ден е гласувал мигрантите да идват и да вилнеят свободно из Европа. Аз се боря като лъв този пакт да не минава, говоря с премиера, Джамбазки се въздържа. “Въздържал се” в Европарламента значи “да”.

- Кажете, все пак искате ли да водите евролистата на "Обединени патриоти"?

- Няма тема кой ще води листата на "Обединени патриоти", защото никога не е ставало дума дали въобще ще има единна листа. 8 месеца питах партньорите дали ще сме заедно на вота, вече спрях да се интересувам.